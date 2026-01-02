Rätsel um Krypto-Hack: Hunderte Wallets werden gerade geleert

- Hunderte Krypto-Wallets auf verschiedenen EVM-kompatiblen Blockchains sind derzeit von einem laufenden Angriff betroffen. Das teilte der Onchain-Analyst ZachXBT in seinem Telegram-Kanal mit. Demnach werden zahlreiche Wallets zurzeit systematisch geleert.
- Laut ZachXBT richtet sich der Angreifer gegen eine große Zahl einzelner Wallets, entwendet dabei jedoch überwiegend kleinere Beträge. Die Verluste pro betroffener Adresse liegen demnach unter 2.000 US-Dollar. Durch die Vielzahl der Angriffe steigt der Gesamtschaden dennoch kontinuierlich an. Nach dem jüngsten Stand beläuft sich der Schaden auf rund 107.000 US-Dollar. ZachXBT wies zugleich darauf hin, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt und weitere Abflüsse nicht ausgeschlossen werden können.
- Zum aktuellen Zeitpunkt ist weder die Identität des Angreifers bekannt noch der genaue Angriffsvektor. Auch der technische Einstiegspunkt konnte bislang nicht identifiziert werden. ZachXBT verwies jedoch auf eine verdächtige Adresse, die im Zusammenhang mit den Abflüssen stehe: 0xAc2e5153170278e24667a580baEa056ad8Bf9bFB.
- Nach Angaben des Blockchain-Sicherheitsunternehmens PeckShield kam es allein im Dezember zu rund 26 größeren Krypto-Angriffen mit einem Gesamtschaden von etwa 76 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum November, in dem Verluste von 194,27 Millionen US-Dollar registriert wurden, entspricht dies einem Rückgang um rund sechzig Prozent.
- Zu den bekannteren Vorfällen zählte ein Angriff bei Trust Wallet vor wenigen Tagen. Während der Weihnachtsfeiertage wurde eine bestimmte Version der Browser-Erweiterung ausgenutzt, wodurch Schäden in Höhe von rund sieben Millionen US-Dollar entstanden. Trust Wallet hat nach eigenen Angaben inzwischen mit der Entschädigung betroffener Nutzer begonnen.
