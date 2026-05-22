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Glassnode warnt erneut 

Bitcoin vor Quanten-Schock? So könnte man sogar Satoshis 1,1 Millionen BTC retten

Quantencomputer gelten noch als Zukunftstechnologie. Eine Analyse zeigt jedoch, dass bereits heute Millionen Bitcoin potenziell angreifbar wären. Doch es gibt einen Lösungsvorschlag – auch für Satoshis Bestände.

Dominic Döllel
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Eine futuristische Szene in einem Hightech-Labor: Im Vordergrund steht eine dunkle, kapuzenartige Bronze-Statue mit maskenhaftem Gesicht und einem Bitcoin-Symbol auf der Brust. Hinter der Figur ragt ein goldfarbener Quantencomputer mit komplexen metallischen Strukturen und Kabeln nach oben. Die Umgebung wirkt steril und modern, mit silbernen Rahmen, weißen Lichtflächen und einer sci-fi-artigen Atmosphäre.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Quantencomputer bedrohen Satoshis Bitcoin-Bestände

Die Debatte um die Sicherheit von Bitcoin im Zeitalter der Quantencomputer gewinnt an Dynamik. Das US-Unternehmen AmericanFortress hat nun ein Verfahren vorgestellt, das Wallets gegen mögliche Angriffe durch Quantencomputer absichern soll. Nach Angaben des Unternehmens könnte die Lösung sogar alte Bitcoin-Bestände schützen, darunter die mutmaßlich 1,1 Millionen BTC von Satoshi Nakamoto.

“Sogar Satoshis Bitcoin können geschützt werden”

Die Rede ist von einem sogenannten postquantenresistenten Signatursystem. Anders als frühere Ansätze soll dafür keine vollständige Migration aller Bestände notwendig sein. Stattdessen setzt AmericanFortress Software-Updates und Zero-Knowledge-Proofs. Nutzer müssten demnach lediglich ihre Wallet aktualisieren.

Besonders heikel bleibt der Umgang mit alten Wallets aus der Frühphase von Bitcoin. Viele dieser Adressen basieren auf älteren Standards und lassen sich nicht automatisch aktualisieren. Laut AmericanFortress könnte ein Soft Fork diese Wallets vorübergehend einfrieren, bis die Community über den weiteren Umgang entscheidet.

“Das bedeutet jedoch, dass sogar Satoshi Wallets durch einen kleinen BIP geschützt werden können”, so CEO Pospieszalski in einem Interview. Ein ähnlicher Vorschlag sorgte bereits im April für Aufsehen in der Community.

6 Millionen Bitcoin in Gefahr?

Neue Daten der Analysefirma Glassnode zeigen, dass bereits rund 30 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoin potenziell anfällig für Quantenangriffe sind. Das entspricht mehr als sechs Millionen BTC mit einem aktuellen Gegenwert von rund 469 Milliarden US-Dollar.

Grund dafür ist die technische Struktur von Bitcoin. Sobald öffentliche Schlüssel einer Wallet sichtbar werden, könnten ausreichend leistungsfähige Quantencomputer theoretisch die dazugehörigen privaten Schlüssel berechnen.

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Glassnode unterscheidet dabei zwei Arten der Gefährdung. Rund 1,92 Millionen BTC gelten als strukturell exponiert. Dazu zählen frühe Wallet-Formate aus der Satoshi-Ära oder ältere Multi-Signatur-Strukturen. Deutlich größer ist der Bereich der operativen Risiken. Rund 4,12 Millionen BTC wurden durch wiederverwendete Adressen angreifbar. Vor allem Krypto-Börsen spielen hier eine zentrale Rolle. Glassnode zufolge weisen Binance und Bitfinex besonders hohe Anteile exponierter Bestände auf. Coinbase schneidet im Vergleich deutlich besser ab.

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