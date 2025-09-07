App herunterladen
Andere Einflüsse als früher PlanC: Bitcoin muss nicht im Q4 seinen Höhepunkt erreichen

Viele Trader erwarten den Bitcoin-Peak im vierten Quartal. Analyst PlanC warnt: Historische Halving-Zyklen liefern dafür keine Grundlage.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs111,099.00 $0.17 %
Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Logo, gestapelt auf anderen Münzen, die den wachsenden Einfluss von Bitcoin in der Welt der digitalen Kryptowährungen symbolisieren.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin wird zunehmend von institutionellem Kapital absorbiert
    • Der Bitcoin-Analyst PlanC kritisiert die verbreitete Annahme, dass Bitcoin – wie in früheren Zyklen – automatisch im vierten Quartal seinen Höchststand erreichen werde. Wer daran glaube, “verstehe Statistik nicht”, so PlanC.
    • Er vergleicht die Logik mit einem Münzwurf: Nur weil dreimal hintereinander Zahl gefallen sei, bedeute das nicht, dass auch der vierte Wurf zwingend Zahl sein müsse. Auf nur drei Zyklen lasse sich keine belastbare Wahrscheinlichkeit stützen.
    • Laut PlanC gebe es keinen fundamentalen Grund mehr, warum Bitcoin im Q4 2025 einen Peak erreichen müsse. Der Einfluss von Treasury-Unternehmen und ETF-Zuflüssen habe die historische Abhängigkeit vom Halving-Zyklus abgeschwächt. Zwar war Q4 seit 2013 im Schnitt mit 85 Prozent Rendite das stärkste Quartal für Bitcoin, doch PlanC betont den psychologischen Charakter dieser Erwartung.
    • Während manche wie Steven McClurg (Canary Capital) erwarten, dass Bitcoin noch 2025 zwischen 140.000 und 150.000 US-Dollar erreicht, sehen andere wie Matt Hougan (Bitwise) den Bullenmarkt bis 2026 andauern. Bekannte Krypto-Stimmen wie Arthur Hayes oder Joe Burnett trauen Bitcoin sogar 250.000 US-Dollar bis Jahresende zu.
    Quelle:

