App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
eToro | Krypto-Angebot
0% Gebühren auf Kryptokäufe. AGBs gelten
2.48 T $
Hyperliquid-Kurs38.15 $5.88%
Bitcoin-Kurs71,221.00 $2.65%
Ethereum-Kurs2,108.07 $4.01%
XRP-Kurs1.40 $2.20%
BNB-Kurs659.69 $2.45%
Solana-Kurs89.30 $4.73%
TRON-Kurs0.290119 $-0.01%
Dogecoin-Kurs0.096138 $4.55%
Cardano-Kurs0.269843 $4.11%
Zcash-Kurs213.09 $0.84%
Chainlink-Kurs9.24 $4.00%
Neue Partnerschaft 

Palantir Software soll Insidertrading auf Polymarket stoppen

Polymarket will mit Palantir Software künftig Insidertrading bekämpfen. Auf der Hauptplattform kommt die Anwendung jedoch nicht zum Einsatz.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs71,221.00 $2.65 %
Bitcoin kaufen
Polymarket-CEO Shayne Coplan steht auf dem Parkett der NYSE in New York.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

 | Polymarket-CEO Shayne Coplan hatte in der Vergangenheit mit fragwürdigen Aussagen zu Insidertrading für Irritationen gesorgt

Polymarket wird künftig Überwachungssoftware von Palantir verwenden, um Insidertrading auf dem Prognosemarkt zu bekämpfen. Das gab das Unternehmen in einer Presseerklärung bekannt. Demnach schließt die Plattform eine Partnerschaft mit dem umstrittenen Technologieunternehmen sowie der KI-Firma TWG AI. Zunächst sollen Sportwetten ins Visier genommen werden.

Konkret bauen Palantir und TWG AI dafür eine neue Plattform, die dabei helfen soll. “verdächtige Aktivität zu identifizieren, zu verhindern und zu melden”, heißt es in der Erklärung. Grundlage dafür ist ein KI-Programm, das im vergangenen Jahr aus einem Joint Venture der Firmen entstand.

Laut Bloomberg werde das System zunächst in einem in den USA regulierten Firmenzweig eingesetzt, den Polymarket gerade aufbaut. Ob bei erfolgreicher Testung, die Software auch auf der Hauptplattform eingesetzt wird, die außerhalb der US-Jurisdiktion liegt, ist unklar.

Lest auch
Eine Spurensuche 430.000 USD Gewinn: Wer steckt hinter dem Polymarket-Trade auf den Maduro-Sturz?

Insider verdienen auf Polymarket Millionen

Bislang plant Polymarket den Einsatz nur auf Sportwetten zu beschränken. Ungewiss bleibt, ob auch andere Prognosemärkte später inkludiert werden. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Insider-Vorwürfen im Zusammenhang mit Polymarket. So sorgte ein Fall im Januar für Aufsehen, als ein Trader Millionen mit einer Wette auf die spektakuläre Festnahme des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro durch die USA verdiente.

Dass der Polymarket-CEO Shayne Coplan nun zumindest im Sport-Bereich “erstklassige Analysen und Überwachungsmaßnahmen” zur Verfügung stellen will, zeigt ein Umdenken beim 28-Jährigen. In der Vergangenheit hatte der Polymarket-CEO mit fragwürdigen Aussagen in Bezug auf Insidertrading für Irritationen gesorgt. In den AGB des Prognosemarkts findet sich bis heute keine eindeutige Passage, die Insidertrading verbietet.

Empfohlenes Video
Iran Krieg und Bitcoin: Diese Daten machen uns Hoffnung

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Der Gründer von Strategy, Michael Saylor, von der Seitenansicht vor einem schwarzen Hintergrund
Auf Messers SchneideBitcoin-Gigant Strategy: Wird Saylors Money Glitch zur Zeitbombe?
Dieses Bild zeigt einen Stapel goldener Bitcoin-Münzen. Dahinter ist ein Chartverlauf zu sehen.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Mehrere Gründe sprechen für einen Ausbruch
Bitcoin-Mining-Hardware
MARA und Co. im ÜberlebenskampfHistorisch niedriger Hashprice setzt Bitcoin-Miner massiv unter Druck
Pi Network
0.287381 $
30.30%
Render
1.74 $
16.00%
Bittensor
231.75 $
15.53%
Midnight
0.052018 $
9.65%
Pump.fun
0.002167 $
9.06%
Virtuals Protocol
0.741083 $
8.62%
NEAR Protocol
1.39 $
7.97%
Algorand
0.091194 $
6.81%
Bonk
0.000006 $
6.25%
Aave
114.68 $
5.89%
Provenance Blockchain
0.013427 $
-4.40%
Canton
0.148114 $
-1.95%
Figure Heloc
1.01 $
-1.83%
Toncoin
1.31 $
-1.22%
MemeCore
1.45 $
-1.02%
Beldex
0.080875 $
-1.00%
LEO Token
9.09 $
-0.70%
PAX Gold
5,116.00 $
-0.70%
Tether Gold
5,085.07 $
-0.56%
HTX DAO
0.000002 $
-0.44%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren