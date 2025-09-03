- Bitget und Bitget Wallet haben den Live-Handel mit tokenisierten realen Vermögenswerten in ihren jeweiligen Apps durch die offizielle Integration von Ondo Finance gestartet.
- “Durch diese Partnerschaft mit ihrem lizenzierten Partner Ondo Finance sind die beiden Unternehmen jeweils zu alternativen Zugängen zu den traditionellen Finanzmärkten im dezentralen Finanzbereich geworden”, heißt es in einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung.
- Über ein neu eingeführtes RWA-Modul können Nutzer von Bitget Onchain und Bitget Wallet jeweils über 100 tokenisierte Aktien und ETFs durchsuchen, analysieren und handeln. Das ist die größte Auswahl, die derzeit auf der Blockchain verfügbar ist.
- Die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) gilt als einer der Megatrends im Krypto-Sektor. Auch BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, mischt in dem zukunftsträchtigen Markt mit.
- Ondo Finance ist eine regulierte Plattform, die sich auf die Tokenisierung von Aktien und ETFs konzentriert. Mehr über das Kurspotential des nativen Tokens lest ihr hier: “Ondo Finance: Darum ist ein bullisher Kursausbruch vorstellbar“
- Ondo-Gründer Nathan Allman erklärt: “Globale Investoren haben nun Zugang zur größten Auswahl an tokenisierten US-Aktien und ETFs auf der Blockchain. Wir haben gesehen, wie Stablecoins den US-Dollar exportiert haben, indem sie ihn auf die Blockchain gebracht haben. Jetzt tut Ondo Global Markets dasselbe für US-Wertpapiere.”
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren