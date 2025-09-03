App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.92 T $
Bitcoin-Kurs112,385.00 $1.38%
Ethereum-Kurs4,476.17 $3.97%
XRP-Kurs2.86 $2.26%
Cardano-Kurs0.841246 $2.84%
Solana-Kurs211.06 $3.16%
Dogecoin-Kurs0.219569 $3.30%
BNB-Kurs861.15 $1.33%
Polkadot-Kurs3.89 $2.77%
IOTA-Kurs0.191227 $3.17%
Official Trump-Kurs8.43 $0.85%
TRON-Kurs0.341480 $1.20%
Stellar-Kurs0.365455 $1.09%

Tokenisierung schreitet voran Ondo Finance: Bitget bietet Handel mit über 100 tokenisierten Assets an

RWA-Tokenisierung ist einer der Megatrends im Krypto-Sektor. Wie Ondo Finance und Bitget jetzt eine Vorreiterrolle einnehmen wollen.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs112,385.00 $1.38 %
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone mit dem Bitget-Logo wird vor Monitore gehalten, die Charts zum Finanzhandel zeigen und die Rolle von Börsen-Coins in der modernen digitalen Vermögensverwaltung verdeutlichen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Krypto-Börse Bitget setzt mit Ondo Finance auf RWA-Tokenisierung
  • Bitget und Bitget Wallet haben den Live-Handel mit tokenisierten realen Vermögenswerten in ihren jeweiligen Apps durch die offizielle Integration von Ondo Finance gestartet.
  • “Durch diese Partnerschaft mit ihrem lizenzierten Partner Ondo Finance sind die beiden Unternehmen jeweils zu alternativen Zugängen zu den traditionellen Finanzmärkten im dezentralen Finanzbereich geworden”, heißt es in einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung.
  • Über ein neu eingeführtes RWA-Modul können Nutzer von Bitget Onchain und Bitget Wallet jeweils über 100 tokenisierte Aktien und ETFs durchsuchen, analysieren und handeln. Das ist die größte Auswahl, die derzeit auf der Blockchain verfügbar ist.
  • Die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) gilt als einer der Megatrends im Krypto-Sektor. Auch BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, mischt in dem zukunftsträchtigen Markt mit.
  • Ondo Finance ist eine regulierte Plattform, die sich auf die Tokenisierung von Aktien und ETFs konzentriert. Mehr über das Kurspotential des nativen Tokens lest ihr hier: “Ondo Finance: Darum ist ein bullisher Kursausbruch vorstellbar
  • Ondo-Gründer Nathan Allman erklärt: “Globale Investoren haben nun Zugang zur größten Auswahl an tokenisierten US-Aktien und ETFs auf der Blockchain. Wir haben gesehen, wie Stablecoins den US-Dollar exportiert haben, indem sie ihn auf die Blockchain gebracht haben. Jetzt tut Ondo Global Markets dasselbe für US-Wertpapiere.”
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung
Ein humanoider Roboter analysiert ein digitales Börsenchart mit roten und blauen Kerzenleuchtern, mit subtilen Verweisen auf Chainlink, alles vor einem dunklen Hintergrund.
Was den Coin so besonders machtKI-Ranking enthüllt: Diese Kryptowährung gilt als massiv unterbewertet
Drei Bitcoin-Münzen sind teilweise in Wasser getaucht, während im Hintergrund unter dem dunklen Himmel ein Blitz einschlägt. Dies ist eine Anspielung auf die dramatische Volatilität des Bitcoin-Kurses, während Händler die 100.000 US-Dollar-Marke im September ins Visier nehmen.
Bitcoin aktuellFällt der Bitcoin-Kurs im September unter 100.000 US-Dollar?
MemeCore
1.00 $
13.85%
Provenance Blockchain
0.027330 $
10.04%
Cronos
0.277342 $
9.52%
OKB
179.18 $
8.57%
Ethena
0.726233 $
7.13%
Avalanche
25.38 $
5.94%
Four
3.59 $
5.92%
Pudgy Penguins
0.031006 $
5.17%
Story
8.25 $
5.12%
Kinetiq Staked HYPE
46.44 $
4.66%
Sky
0.071504 $
-5.13%
World Liberty Financial
0.221319 $
-2.54%
Flare
0.020504 $
-1.86%
POL (ex-MATIC)
0.282762 $
-1.43%
LEO Token
9.51 $
-0.46%
Bitget Token
5.02 $
-0.14%
Fasttoken
4.50 $
-0.13%
Mantle
1.12 $
-0.10%
sUSDS
1.07 $
-0.03%
USDS
0.999613 $
-0.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren