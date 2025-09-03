- Charttechnisch ist es ruhig geworden um das RWA-Projekt Ondo Finance (ONDO). In den letzten 30 Tagen bewegte sich der ONDO-Kurs in einer 20 Prozent Handelsrange zwischen 0,86 US-Dollar und 1,11 US-Dollar auf und ab.
- Nachdem der Kurs zuletzt die Unterseite um das Vormonatstief erneut verteidigen konnte, versuchen die Bullen aktuell den Widerstandsbereich um 0,98 US-Dollar zurückzuerobern.
- Mit einem Kursplus von mehr als sechs Prozent gehört Altcoin aus dem Bereich der Real World Assets in den letzten 24 Handelsstunden zu den Top-Performern unter den 100 größten Kryptowährungen.
- Nachdem das RWA-Projekt im Juli die Übernahme eines SEC-lizensierten US-Brokers verkündete, scheint dieser Zukauf nun erste Früchte zu tragen. Am heutigen Mittwoch, den 3. September, debütiert Ondo Global Markets. Mehr als 100 tokenisierte Aktien und ETFs werden damit ab sofort onchain auf der Ethereum Blockchain handelbar.
- Kann der ONDO-Kurs seine Erholungsbewegung fortsetzen und die Resistzone zwischen 0,98 US-Dollar und 1,00 US-Dollar nachhaltig zurückerobern, rückt der Bereich um die Vormonatshochs um 1,12 US-Dollar wieder in den Fokus. Dieser Bereich fungierte in 2025 mehrfach als unüberwindbare Hürde.
- Ein dynamischer Ausbruch würde eine Trendfortsetzung in Richtung 1,32 US-Dollar ermöglichen.
- Bleiben die Bullen am Drücker und können auch dieses Chartniveau durchstoßen, wäre eine Trendfolgebewegung bis an die 1,47 US-Dollar vorstellbar.
- Damit würde sich auch die Chance auf einen Durchmarsch bis an die Zone um das Jahreshoch bei 1,64 US-Dollar deutlich verbessern.
- Sollte Ondo Finance hingegen bereits bei 0,98 US-Dollar, spätestens aber im Bereich des Vormonatshochs den Rückwärtsgang antreten, wäre der Kurs weiterhin in der aktuellen Handelsrange gefangen.
- Ein Rücksetzer bis an das Wochentief um 0,87 US-Dollar wäre wahrscheinlich. Wird dieser Supportbereich im Zuge einer anhaltenden Schwäche des Krypto-Sektors per Tagesschlusskurs unterboten, wäre die Seitwärsrange bearish aufgegeben und die Korrektur dürfte sich in Richtung des Tiefs aus dem Juli bei 0,75 US-Dollar ausweiten.
- Die Bullen müssen hier zur Stelle sein, um einen Retest der Verlaufstiefs bei 0,66 US-Dollar zu verhindern. Dieser Bereich fungiert aus charttechnischer Sicht als maximales Kursziel auf der Unterseite.
