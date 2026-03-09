App herunterladen
"Post-Trade-Infrastruktur des digitalen Zeitalters" 

Nasdaq setzt auf Blockchain-Plattform der Boerse Stuttgart

Nasdaq kooperiert mit der Boerse Stuttgart beim Handel tokenisierter Assets. Handelsplätze sollen über eine Blockchain-Plattform vernetzt werden.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs68,982.00 $2.76 %
Das Logo von Nasdaq auf einer Anzeigetafel

Beitragsbild: picture alliance

Die Tokenisierung von Wertpapieren rückt weiter in den Fokus großer Börsenbetreiber. Die Boerse Stuttgart Group und Nasdaq haben nun eine Partnerschaft angekündigt, um Handel und Abwicklung digitaler Wertpapiere in Europa auszubauen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Im Zentrum steht die Plattform Seturion, die von der Boerse Stuttgart entwickelt wird. Sie soll als paneuropäische Infrastruktur für tokenisierte Assets dienen. Nasdaq plant, seine europäischen Handelsplätze an die Plattform anzubinden.

Tokenisierung soll Abwicklung vereinfachen

Über Seturion sollen Transaktionen tokenisierter Wertpapiere künftig digital abgewickelt werden. Zum Start wollen sich die Partner auf strukturierte Produkte konzentrieren. Langfristig soll ein Netzwerk aus Emittenten, Brokern und weiteren Finanzinstituten entstehen. Die Plattform ist laut Boerse Stuttgart für verschiedene Arten tokenisierter Assets ausgelegt. Sie unterstützt sowohl öffentliche als auch private Blockchains.

Boerse-Stuttgart-CEO Matthias Voelkel sagt: “Mit Seturion bauen wir die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets”. Auch Nasdaq sieht in der Tokenisierung eine Möglichkeit, Prozesse im Wertpapierhandel zu modernisieren. Roland Chai, President European Market Services und Head of Digital Assets bei Nasdaq, erklärt: “Die Tokenisierung bietet eine Chance, Ineffizienzen in Abwicklungs- und Wertpapierprozessen anzugehen”.

