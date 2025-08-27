App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.94 T $
Bitcoin-Kurs110,964.00 $0.58%
Ethereum-Kurs4,611.45 $3.98%
XRP-Kurs3.01 $3.32%
Cardano-Kurs0.865839 $2.97%
Solana-Kurs204.49 $8.29%
Dogecoin-Kurs0.220595 $4.43%
BNB-Kurs858.61 $1.77%
Polkadot-Kurs3.88 $2.34%
IOTA-Kurs0.195180 $2.03%
Official Trump-Kurs8.43 $1.89%
TRON-Kurs0.349612 $0.96%
Stellar-Kurs0.386621 $-0.30%

Aktie stürzt ab Nasdaq-Firma KindlyMD will 5 Milliarden US-Dollar für Bitcoin-Käufe aufnehmen

Der Nasdaq-gelistete Gesundheitsdienstleister KindlyMD will fünf Milliarden US-Dollar aufnehmen und die hauseigene Bitcoin-Strategie ausbauen. Doch die Aktie reagiert negativ.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs110,964.00 $0.58 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand hält ein Gerät mit dem KindlyMD-Logo vor einem Bildschirm mit bunten Finanzcharts, Börsendaten und Bitcoin-Trends.

Beitragsbild: Shutterstock

 | KindlyMD will bis zu fünf Milliarden US-Dollar über Aktienverkäufe einsammeln, um seine Bitcoin-Treasury auszubauen
  • KindlyMD, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, hat am Dienstag die Einreichung eines Shelf-Registrierungsdokuments bei der US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben.
  • Damit will das Unternehmen ein At-the-Market-(ATM)-Aktienprogramm im Umfang von bis zu fünf Milliarden US-Dollar aufsetzen. Laut Unternehmensmitteilung sind die Nettoerlöse zur Finanzierung allgemeiner Geschäftszwecke vorgesehen, darunter der gezielte Ausbau der firmeneigenen Bitcoin-Treasury.
  • Das Programm ermöglicht den Verkauf neuer Stammaktien über verschiedene Vertriebspartner, darunter TD Securities, Cantor Fitzgerald und B. Riley Securities.
  • KindlyMD hatte erst Anfang des Monats nach Abschluss seiner Fusion mit dem Bitcoin-fokussierten Unternehmen Nakamoto Holdings seine neue Krypto-Strategie vorgestellt.
  • Im Zuge dieser Neuausrichtung erfolgte der erste Erwerb von 5.744 Bitcoin.
  • “Mit dieser Transaktion unterstreichen wir unser Engagement für eine langfristige Bitcoin-Strategie”, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.
  • Das Unternehmen folgt damit einem Trend, den Strategy-Gründer Michael Saylor mit dem Aufbau einer umfangreichen Bitcoin-Treasury gestartet hat.
  • Zahlreiche weitere börsennotierte Firmen haben in den vergangenen Monaten Teile ihrer Barreserven in Bitcoin sowie teilweise in andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana, BNB und XRP umgeschichtet.
Ein Liniendiagramm, das den Bitcoin-Kurs (rosa) und den NASDAQ (orange) zeigt, wobei der Bitcoin-Kurs nach einer Spitze stark fällt, während der NASDAQ relativ stabil bleibt, vom 3. August bis zum 27. August 2023.
Nach der Mitteilung fiel die Aktie um 14 Prozent I Quelle: Tradingview
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Verschiedene physische Krypto-Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero und Dogecoin, sind auf einer flachen Oberfläche verstreut.
Drei Krypto-Musterportfolios100.000 Euro in Krypto investieren – diese Coins brauchst du
Goldene Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund als Symbol für Kursverluste
Bitcoin aktuellIst der Bitcoin Bullrun jetzt vorbei?
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen anderen Münzen. Im unscharfen Hintergrund sind eine rote, abwärts gerichtete Kurve und US-Dollar-Symbole zu erkennen.
KursanalyseBitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor
Cronos
0.224184 $
40.24%
Story
6.08 $
8.77%
Binance Staked SOL
218.88 $
8.70%
Jito Staked SOL
250.70 $
8.38%
Solana
204.49 $
8.29%
Hyperliquid
48.68 $
7.42%
Kinetiq Staked HYPE
48.72 $
7.34%
Jupiter
0.494438 $
6.88%
Sky
0.066517 $
6.50%
Chainlink
24.49 $
6.02%
XDC Network
0.078046 $
-2.28%
Arbitrum
0.519032 $
-1.48%
Ethena
0.622134 $
-1.36%
Flare
0.022129 $
-0.90%
LEO Token
9.52 $
-0.63%
Algorand
0.253696 $
-0.45%
Stellar
0.386621 $
-0.30%
Fasttoken
4.54 $
-0.26%
Gate
16.97 $
-0.24%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.13%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren