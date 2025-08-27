- KindlyMD, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, hat am Dienstag die Einreichung eines Shelf-Registrierungsdokuments bei der US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben.
- Damit will das Unternehmen ein At-the-Market-(ATM)-Aktienprogramm im Umfang von bis zu fünf Milliarden US-Dollar aufsetzen. Laut Unternehmensmitteilung sind die Nettoerlöse zur Finanzierung allgemeiner Geschäftszwecke vorgesehen, darunter der gezielte Ausbau der firmeneigenen Bitcoin-Treasury.
- Das Programm ermöglicht den Verkauf neuer Stammaktien über verschiedene Vertriebspartner, darunter TD Securities, Cantor Fitzgerald und B. Riley Securities.
- KindlyMD hatte erst Anfang des Monats nach Abschluss seiner Fusion mit dem Bitcoin-fokussierten Unternehmen Nakamoto Holdings seine neue Krypto-Strategie vorgestellt.
- Im Zuge dieser Neuausrichtung erfolgte der erste Erwerb von 5.744 Bitcoin.
- “Mit dieser Transaktion unterstreichen wir unser Engagement für eine langfristige Bitcoin-Strategie”, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.
- Das Unternehmen folgt damit einem Trend, den Strategy-Gründer Michael Saylor mit dem Aufbau einer umfangreichen Bitcoin-Treasury gestartet hat.
- Zahlreiche weitere börsennotierte Firmen haben in den vergangenen Monaten Teile ihrer Barreserven in Bitcoin sowie teilweise in andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana, BNB und XRP umgeschichtet.
- Entgegen den Erwartungen ist der Aktienkurs von KindlyMD (Ticker: NAKA) um 14 Prozent gefallen. Auch der BTC-Kurs muss sich derzeit einer Korrektur stellen – hat sich aber wieder leicht erholt.
