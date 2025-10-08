- Canary Capital scheint kurz davor zu stehen, seine Litecoin- und HBAR-ETFs genehmigt zu bekommen. Am Dienstag hatte das Krypto-Investmentunternehmen die letzten wichtigen Details zu den Altcoin-Fonds eingereicht, so ETF-Experte Eric Balchunas.
- Canarys Änderungen fügten eine Gebühr von je 0,95 Prozent und den Ticker “LTCC” für das LTC-Produkt und “HBR” für das HBAR-Pendant hinzu. Die Anpassungen sind laut dem Bloomberg-Analysten “typischerweise das Letzte, was vor dem Start aktualisiert wird.”
- Er fügte hinzu, dass aufgrund des Government Shutdowns weiterhin Unklarheiten bestehen, aber für ihn sehen die Einreichungen “ziemlich fertig” aus.
- Seit dem 1. Oktober ist die US-Regierung aufgrund fehlender Haushaltsvereinbarungen geschlossen. Die SEC arbeitet mit stark eingeschränkten Ressourcen und dürfte vorerst keine Maßnahmen ergreifen, die zu einer Genehmigung neuer Krypto-ETFs führen könnten.
- Aufgrund der Genehmigung vereinfachter Listing-Anforderungen dürfte jedoch in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl weiterer Altcoin-ETFs auf den Markt kommen.
