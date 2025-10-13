- Bitcoin, Ethereum, Solana – keiner der Top Coins konnte sich dem historischen Flash Crash am Krypto-Markt entziehen. Doch XRP erwischte es besonders hart, denn binnen einer halben Stunde brach der Kurs des Ripple-Coins schlagartig um 25 Prozent ein und fiel zurück auf die 2 US-Dollarmarke.
- Auf den XRP-Crash folgt nun eine beeindruckende Erholungsrallye. Am heutigen Montagvormittag klettert die Marktkapitalisierung von XRP auf rund 153 Milliarden US-Dollar, während sie am Freitagabend zeitweise nurmehr 114 Milliarden US-Dollar betrug.
- Ausgelöst wurde die drastische Krypto-Korrektur von Zolldrohungen des US-Präsidenten. Aufgrund neuer Ausfuhrbeschränkungen bei Exporten von Produkten mit Seltenen Erden aus China hatte Donald Trump bis zu 100 Prozent zusätzliche Zölle auf chinesische Waren in Aussicht gestellt. Inzwischen glätteten sich die Wogen wieder etwas.
- Viele Trader nutzten die Gelegenheit, um sich günstig mit XRP einzudecken. Im Moment des Schreibens handelt der Ripple-Coin bei 2,59 US-Dollar, ein Zuwachs von 8,4 Prozent gegenüber dem Vortag. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der XRP-Kurs aber weiterhin 13 Prozent im Minus.
- Unterdessen verschärft sich der Wettlauf um die Einführung des ersten “börsengehandelten Fonds (ETF) für “klassische” XRP Spot ETFs. Am Freitag erhielt die SEC eine Reihe neuer S-1/A-Änderungsanträge für geplante Ripple-Indexfonds von 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Grayscale und Canary Capital.
- Der REX-Osprey XRP ETF (XRPR) startete zwar bereits Mitte des vergangenen Monats, aber wurde unter dem Investment Company Act von 1940 genehmigt. Anders als Bitcoin- oder Ethereum ETFs nach dem “33 Act” investiert die Struktur in ausländische ETPs und Tochtergesellschaften, um den Kurs abzubilden.
- Jüngste regulatorische Änderungen könnten die Genehmigung von Altcoin ETFs deutlich beschleunigen. Bisher dauerte die Bearbeitung von Anträgen oft mehr als 240 Tage. Die neuen Vorschriften dürften diese Frist auf 60 bis 75 Tage verkürzen.
