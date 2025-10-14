App herunterladen
Buy the Dip Dreht jetzt der Bitcoin-Markt?

Der Bitcoin-Markt ist eingebrochen. Nach Maßgabe des Fear-and-Greed-Index könnte jetzt eine Gelegenheit zum Einstieg sein.

David Scheider
Bitcoin-Kurs111,698.00 $-2.93 %
Mehrere goldfarbene physische Bitcoin-Token sind auf einer Computerplatine platziert und symbolisieren die Verbindung zwischen digitaler Währung und Technologie im Bitcoin-Markt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin steht auch heute in den roten Zahlen
  • Der Kryptomarkt strauchelt nach dem Flash Crash vom Freitag weiterhin gewaltig. Bitcoin liegt auch am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober, 2,1 Prozent im Minus.
  • Mutige Investorinnen und Investoren finden derzeit durchaus attraktive Einstiegsniveaus vor – zumindest nach Maßgabe des Fear-and-Greed-Index.
  • Denn wie Bitcoin Magazine auf der Plattform X schreibt, war “in diesem Zyklus jeder extreme Einbruch der Stimmung eine goldene Gelegenheit zum Kaufen”. Und weiter: “Wenn Panik ausbricht, belohnt Bitcoin Anleger, die kaufen, wenn die Kanonen donnern.”
Liniendiagramm, das den Bitcoin-Kurs und den Fear & Greed Index von Januar 2023 bis Juli 2025 zeigt, wobei die Punkte hervorgehoben werden, an denen ein Stimmungstief mit einem Kursanstieg zusammenfällt.
Quelle: Bitcoin Magazine
  • Aktuell notiert der Bitcoin-Fear-and-Greed-Index bei 42 Punkten im neutralen bis bearishen Bereich.
  • Langfristig orientierte Anleger betrachten Kursrückgänge durchweg als Gelegenheit zum Aufstocken ihrer Positionen. Die derzeitige Verschiebung hin zu einer “Angststimmung” geht oft einer Markterholung voraus.
  • Da neben der gehebelten Nachfrage auch die institutionelle Nachfrage ins Negative gedreht hat, könnten kurzfristig jedoch weitere Korrekturen folgen.
Empfohlenes Video
Nach dem Crash: Wer kauft jetzt Bitcoin?

Quellen

