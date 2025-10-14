- Der Kryptomarkt strauchelt nach dem Flash Crash vom Freitag weiterhin gewaltig. Bitcoin liegt auch am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober, 2,1 Prozent im Minus.
- Mutige Investorinnen und Investoren finden derzeit durchaus attraktive Einstiegsniveaus vor – zumindest nach Maßgabe des Fear-and-Greed-Index.
- Denn wie Bitcoin Magazine auf der Plattform X schreibt, war “in diesem Zyklus jeder extreme Einbruch der Stimmung eine goldene Gelegenheit zum Kaufen”. Und weiter: “Wenn Panik ausbricht, belohnt Bitcoin Anleger, die kaufen, wenn die Kanonen donnern.”
- Aktuell notiert der Bitcoin-Fear-and-Greed-Index bei 42 Punkten im neutralen bis bearishen Bereich.
- Langfristig orientierte Anleger betrachten Kursrückgänge durchweg als Gelegenheit zum Aufstocken ihrer Positionen. Die derzeitige Verschiebung hin zu einer “Angststimmung” geht oft einer Markterholung voraus.
- Da neben der gehebelten Nachfrage auch die institutionelle Nachfrage ins Negative gedreht hat, könnten kurzfristig jedoch weitere Korrekturen folgen.
