- Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, erscheint erstmals im Bloomberg Billionaire Index. Sein geschätztes Vermögen liegt bei 7,37 Milliarden US-Dollar, womit er Platz 491 der reichsten Menschen der Welt einnimmt. Der Großteil – rund 6,72 Milliarden US-Dollar – ist an seine Beteiligung an Strategy gebunden. Das Unternehmen hält derzeit 659.739 BTC, knapp 3,4 Prozent des Bitcoin-Angebots, im Wert von fast 73 Milliarden US-Dollar.
- Bloomberg schätzt, dass Saylor weitere 650 Millionen US-Dollar in Cash besitzt. Saylor reiht sich damit neben Coinbase-CEO Brian Armstrong (12,8 Milliarden US-Dollar, Platz 234) und Binance-Gründer CZ (44,5 Milliarden US-Dollar, Platz 40) ein. Sam Bankman-Fried stand vor dem FTX-Kollaps 2022 ebenfalls auf der Liste.
- Trotz Marktkapitalisierung und Handelsvolumen wurde Strategy bei der jüngsten Index-Neugewichtung des S&P 500 nicht berücksichtigt. Analysten vermuten qualitative Vorbehalte des Auswahlkomitees. Allein im August erwarb Strategy 7.714 BTC für rund 847 Mio. US-Dollar. Finanziert wurden die Käufe über mehrere Aktienemissionen, die Saylor als Teil seines “Bitcoin Defense Department” bezeichnet.
- Saylor sieht Bitcoin als “digitales Gold” und überlegenes Geldsystem. Mit aggressiven Käufen hat er Strategy zum größten börsennotierten Bitcoin-Halter weltweit gemacht.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+