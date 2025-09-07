App herunterladen
Vermögen von 7,3 Milliarden US-Dollar Michael Saylor steigt ins Bloomberg-Milliardärsranking ein

Michael Saylor schafft den Sprung ins Bloomberg-Milliardärsranking. Sein Vermögen von 7,3 Milliarden US-Dollar er seiner Bitcoin-Strategie.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs111,223.00 $0.30 %
Ein Mann mit grauem Haar und Bart, der einen schwarzen Blazer und ein T-Shirt trägt, spricht auf der Bühne über Bitcoin mit einem Headset-Mikrofon. Der Hintergrund ist unscharf, der Text teilweise sichtbar.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor auf der Bitcoin 2025 in Las Vegas
  • Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, erscheint erstmals im Bloomberg Billionaire Index. Sein geschätztes Vermögen liegt bei 7,37 Milliarden US-Dollar, womit er Platz 491 der reichsten Menschen der Welt einnimmt. Der Großteil – rund 6,72 Milliarden US-Dollar – ist an seine Beteiligung an Strategy gebunden. Das Unternehmen hält derzeit 659.739 BTC, knapp 3,4 Prozent des Bitcoin-Angebots, im Wert von fast 73 Milliarden US-Dollar.
  • Bloomberg schätzt, dass Saylor weitere 650 Millionen US-Dollar in Cash besitzt. Saylor reiht sich damit neben Coinbase-CEO Brian Armstrong (12,8 Milliarden US-Dollar, Platz 234) und Binance-Gründer CZ (44,5 Milliarden US-Dollar, Platz 40) ein. Sam Bankman-Fried stand vor dem FTX-Kollaps 2022 ebenfalls auf der Liste.
  • Trotz Marktkapitalisierung und Handelsvolumen wurde Strategy bei der jüngsten Index-Neugewichtung des S&P 500 nicht berücksichtigt. Analysten vermuten qualitative Vorbehalte des Auswahlkomitees. Allein im August erwarb Strategy 7.714 BTC für rund 847 Mio. US-Dollar. Finanziert wurden die Käufe über mehrere Aktienemissionen, die Saylor als Teil seines “Bitcoin Defense Department” bezeichnet.
  • Saylor sieht Bitcoin als “digitales Gold” und überlegenes Geldsystem. Mit aggressiven Käufen hat er Strategy zum größten börsennotierten Bitcoin-Halter weltweit gemacht.
