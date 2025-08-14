App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.24 T $
Bitcoin-Kurs117,951.00 $-4.01%
Ethereum-Kurs4,526.40 $-4.19%
XRP-Kurs3.08 $-5.93%
Cardano-Kurs0.901511 $1.90%
Solana-Kurs192.27 $-4.05%
Dogecoin-Kurs0.222252 $-8.74%
BNB-Kurs832.67 $-1.14%
Polkadot-Kurs3.98 $-6.30%
IOTA-Kurs0.199016 $-7.50%
Official Trump-Kurs8.94 $-6.48%
TRON-Kurs0.357752 $-0.75%
Stellar-Kurs0.422590 $-6.44%

Blackstone übernimmt Verwahrung MetaMask plant US-Dollar-Stablecoin mUSD

MetaMask plant mit mUSD noch für August den Launch eines US-Dollar-Token, unterstützt von Blackstone, einem der größten Finanzkonzerne der Welt.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,526.40 $-4.19 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem das MetaMask-Logo und -Text zu sehen ist, während im Hintergrund ein verschwommenes MetaMask-Logo auf einem Bildschirm zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | MetaMask ist mit über 30 Millionen Nutzern die erfolgreichste Krypto-Wallet weltweit
  • MetaMask will seinen eigenen Stablecoin – mUSD – noch in diesem Monat launchen. Der Token wird an den US-Dollar gekoppelt. Die Vermögensverwaltung und Verwahrung der Reserven übernimmt Blackstone, einer der größten Finanzkonzerne der Welt.
  • Die Ausgabe erfolgt über Bridge, ein von Stripe übernommenes Unternehmen, das Infrastruktur für Stablecoin-basierte Zahlungen bereitstellt. mUSD soll sich neben den Marktführern USDT und USDC etablieren und MetaMask stärker im Web3-Payment-Sektor positionieren.
  • Stablecoin-Reserven werden in der Regel in sichere, liquide Anlagen wie US-Staatsanleihen investiert. MetaMask könnte so auch neue Ertragsquellen erschließen. Mit über 30 Millionen monatlich aktiven Usern verfügt man über eine enorme Reichweite für die schnelle Adaption von mUSD.
  • Das Projekt ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Erste Hinweise tauchten in einem Governance-Vorschlag auf, der kurz nach Veröffentlichung wieder gelöscht wurde. Sollte mUSD erfolgreich starten, könnte es den Wettbewerb im Stablecoin-Sektor deutlich verschärfen und für mehr Vielfalt im Ethereum-Ökosystem sorgen.
  • Immer mehr Finanz- und Techriesen drängen in den Stablecoin-Markt: PayPal mit PYUSD, Robinhood mit einem geplanten USD-Token, Bank of America mit einer internen Abwicklungswährung und JPMorgan mit der international expandierenden JPM Coin. Stablecoins entwickeln sich damit zum strategischen Werkzeug im globalen Zahlungsverkehr.
  • Mit dem Clarity for Payment Stablecoins Act (kurz: CLARITY) hat die US-Regierung unter Donald Trump klare Regeln geschaffen: vollständige Reserven, regelmäßige Prüfungen und strikte Trennung von Kundengeldern. Ziel ist es, Stablecoins sicher und reguliert zu etablieren, ohne staatlichen Retail-CBDC.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!

Quelle

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine goldene Bitcoin-Münze steht aufrecht auf einem Tisch, während digitale Charts und Finanzdiagramme die Bitcoin-Trends im verschwommenen Hintergrund hervorheben.
KursanalyseNach Allzeithoch: Warum der Bitcoin-Kurs auf Messers Schneide steht
GPU-Mining-Rig mit mehreren Grafikkarten
Tipps, Tricks und KalkulationenAltcoin-Mining im Vergleich: Die 5 besten Alternativen zu Bitcoin
Eine Nahaufnahme eines physischen Bitcoin-Tokens, der aufrecht steht, mit von Krypto inspirierten Schaltkreisen und digitalen Mustern im Hintergrund bei violetter Beleuchtung.
"Vorsichtig optimistisch"Krypto-Prognose 2025: Wo der Markt steht – und wo wir landen
KuCoin
12.91 $
3.67%
Cardano
0.901511 $
1.90%
LEO Token
9.32 $
0.92%
USD1
1.00 $
0.11%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.10%
Mantle
1.11 $
0.10%
USDT0
1.00 $
0.06%
Tether
1.00 $
0.04%
USDS
0.999709 $
0.03%
sUSDS
1.06 $
0.02%
Bonk
0.000024 $
-12.40%
OKB
91.99 $
-11.97%
SPX6900
1.52 $
-11.86%
Pudgy Penguins
0.032895 $
-11.55%
Celestia
1.76 $
-11.33%
Optimism
0.752357 $
-10.20%
Uniswap
10.86 $
-10.12%
Pepe
0.000011 $
-10.05%
Worldcoin
1.00 $
-9.15%
Render
3.80 $
-9.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren