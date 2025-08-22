- Rapper Kanye West (Ye) bestätigte auf X den Launch seines eigenen Tokens YZY Money auf Solana. Innerhalb einer Stunde nach Handelsstart stieg die Marktkapitalisierung zeitweise auf über drei Milliarden US-Dollar. Mittlerweile ist er um fast 80 Prozent gefallen, auf eine Marktkapitalisierung von rund 300 Millionen US-Dollar.
- Laut Projektwebsite soll YZY nicht nur Memecoin sein, sondern auch einen Zahlungsdienstleister (“Ye Pay”) und eine YZY Card einführen. On-Chain-Analysen zeigen mittlerweile Hinweise auf Insiderhandel: Bestimmte Wallets hatten vorab Zugriff und erzielten Millionenprofite.
- Kritisch diskutiert wird auch die Token-Verteilung, da ein Großteil der Coins Ye und seinem Team zugeordnet ist. Branchenexperten warnen vor erheblichen Risiken für Kleinanleger – insbesondere durch einseitige Allokation und fehlende stabile Gegenwährungen wie USDC.
- Der Sektor ist voller Betrugsfälle. Da wären zum einen Scams selbst. Rund 500 Millionen US-Dollar sollen 2024 von Investoren gestohlen worden sein. Die häufigste Masche: Betrügereien auf X. Außerdem werden immer wieder Fälle von Insider-Trading vermutet, so beispielsweise beim Launch vom Trump-Memecoin.
Empfohlenes Video
Warum Bitcoin fällt – und wann die Wende kommt
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+