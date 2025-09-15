- Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat eine eigene Plattform zur Ausgabe und Abwicklung von tokenisierten Vermögenswerten gestartet. Die “Digital Markets Infrastructure” (DMI) soll privaten Fonds die Emission und Verwaltung von Token-Produkten innerhalb bestehender Regulierung ermöglichen.
- Das Investmenthaus MembersCap nutzte das System bereits, um Kapital für seinen tokenisierten MCM Fund 1 einzusammeln. Als offizieller Nominee fungierte die London-regulierte Börse Archax.
- Immer mehr große Marktakteure bringen klassische Finanzprodukte auf die Blockchain. BlackRock und Franklin Templeton verwalten bereits Milliarden in tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum und anderen Netzwerken.
- Laut LSEG-Manager Darko Hajdukovic können viele Prozesse in den Privatmärkten durch Tokenisierung effizienter werden. Befürworter erwarten weniger Kosten, bessere Liquidität und Handel rund um die Uhr. Mehr dazu lest ihr hier: Was am Hype um Real World Assets dran ist – und was nicht.
- Auch Nasdaq will tokenisierte Wertpapiere künftig auf derselben Orderbuch-Infrastruktur wie Aktien handeln lassen. Die Genehmigung könnte 2026 erfolgen. Trotz Zurückhaltung großer Banken wie JPMorgan sehen Analysten von Standard Chartered enormes Potenzial. Das RWA-Segment könnte bis 2034 auf 30 Billionen US-Dollar wachsen, aktuell sind bereits über 13 Milliarden US-Dollar in tokenisierten Produkten gebunden.
- Die Tokenisierung klassischer Vermögenswerte zeigt, wie stark sich die Finanzwelt in Richtung Blockchain bewegt. Wer von dieser Entwicklung profitieren möchte und beispielsweise selbst Ethereum unkompliziert und reguliert kaufen möchte, kann dies auf Plattformen wie Bitpanda tun. Dort lassen sich Kryptowährungen genauso einfach handeln wie Aktien oder ETFs.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt
Quelle:
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+