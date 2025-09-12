App herunterladen
Nach Bitcoin-ETF-Erfolg  BlackRock arbeitet an ETF-Token auf der Blockchain

BlackRock plant den nächsten Schritt in der Digital-Asset-Strategie. ETFs sollen künftig auch als Token auf der Blockchain handelbar sein.

Moritz Draht
 | BlackRock plant offenbar nächste Schritte in der Tokenisierung klassischer ETFs
  • BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, arbeitet laut einem Bericht von Bloomberg an Plänen, börsengehandelte Fonds künftig auch als Token auf der Blockchain handelbar zu machen. Im Fokus stünden Produkte, die reale Vermögenswerte wie Aktien digital abbilden. Eine Umsetzung wäre jedoch nur im Einklang mit den regulatorischen Rahmenbedingungen möglich.
  • Der Schritt folgt auf BlackRocks jüngste Digital-Asset-Initiativen: 2024 legte der Vermögensverwalter gemeinsam mit Securitize den USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) auf, einen tokenisierten Geldmarktfonds auf der Ethereum Blockchain.
  • Parallel dazu hatte BlackRock mit seinem Bitcoin Spot ETF einen der erfolgreichsten ETF-Starts seiner Unternehmensgeschichte verzeichnet. Nach Einschätzung von Firmenchef Larry Fink bleiben ETFs das führende Anlagevehikel. Zugleich beschreibt er die Tokenisierung als entscheidenden nächsten Schritt für die Finanzmärkte.
  • Konkrete Details oder ein Zeitplan wurden im Bloomberg-Bericht nicht genannt. Offen bleibt zudem, über welche Blockchains eine Abwicklung erfolgen soll und wie der Zugang, ob nur institutionellen Investoren vorbehalten oder einem breiteren Markt zugänglich, ausgestaltet wäre.
Quellen

Bericht von Bloomberg

