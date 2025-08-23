App herunterladen
Krypto-Marktupdate  Kurse ziehen kräftig an: Rückt die Altcoin-Season näher?

Die Kurse am Krypto-Markt legen nach der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole teils kräftig zu. Deutlich profitieren Ethereum, XRP und Solana.

Moritz Draht
Teilen
Nahaufnahme mehrerer Krypto-Münzen, mit einer prominenten Ethereum-Münze in der Mitte, während im Hintergrund Bitcoin- und Ripple-Münzen zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt dreht auf
  • Nach der gestrigen Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, in der der Fed-Chef eine mögliche Senkung des Leitzinses in Aussicht stellte, reagiert der Krypto-Markt mit kräftigen Kurssprüngen – allen voran die Altcoins.
  • Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um vier Prozent gestiegen und damit erneut über die Marke von vier Billionen US-Dollar gesprungen.
  • Während der Bitcoin-Kurs mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 115.000 US-Dollar noch moderat zulegt, legen die Altcoins endgültig den Schalter um.
  • Ethereum klettert um neun Prozent nach oben. Die zweitgrößte Kryptowährung markierte nach einem deutlichen Aufwärtstrend der vergangenen Tage im gestrigen Handelsverlauf ein neues Allzeithoch knapp unter 4.900 US-Dollar.
  • Auch XRP liegt deutlich im Plus. Mit einem Anstieg von sechs Prozent steigt der Ripple-Coin wieder knapp über die 3-Dollar-Marke.
  • Mit je rund zehn Prozent Zuwachs krönen sich jedoch Solana und Dogecoin zu den heutigen Top-Performern unter den zehn größten Kryptowährungen.
  • Die Euphorie schlägt sich auch im Fear and Greed Index nieder. Im Vergleich zum Vortag legt das Stimmungsbarometer ganze zehn Punkte zu und liegt somit wieder im Bereich “Gier”.
  • Grund für die jüngste Krypto-Rallye ist eine überraschend dovishe Rede von Fed-Chef Jerome Powell, welche die Erwartungen einer US-Zinssenkung im September in die Höhe schnellen hat lassen.
  • Damit einhergehend könnte auch die lang erwartete Altcoin-Season allmählich eingeläutet werden. Laut Daten von Blockchaincenter hat der Altcoin-Season-Index in den letzten zwei Wochen um fast 20 Punkte zugelegt. Ein Anzeichen dafür, dass sich die Altcoins allmählich mehr ins Rampenlicht rücken.
Quellen

Altcoin-Season-Index | Blockchaincenter

