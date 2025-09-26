App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,304.00 $-1.47%
Ethereum-Kurs3,934.89 $-0.78%
XRP-Kurs2.75 $-2.31%
Cardano-Kurs0.772055 $-1.38%
Solana-Kurs196.13 $-1.09%
Dogecoin-Kurs0.226019 $-1.14%
BNB-Kurs946.68 $-4.17%
Polkadot-Kurs3.86 $-1.02%
IOTA-Kurs0.162946 $-0.21%
Official Trump-Kurs7.47 $-0.65%
TRON-Kurs0.335842 $1.31%
Stellar-Kurs0.352522 $-1.41%

4000 Anleger sind betroffen Finanzamt greift durch: Fahnder jagen Tausende Krypto-Steuersünder

4000 Krypto-Anleger im Visier: Wer Gewinne von 2019 bis 2022 falsch versteuert hat, dem drohen nun fette Nachzahlungen und Strafen.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs109,304.00 $-1.47 %
Bitcoin kaufen
Mehrere physische Bitcoin-Token liegen auf Dokumenten neben einem blauen Ordner mit der Aufschrift "Steuern" und einem Bleistift, der die Überschneidung von Krypto-Vermögenswerten und Steuervorschriften verdeutlicht.

Beitragsbild: picture alliance

 | Krypto-Investoren geraten immer mehr ins Fadenkreuz von Steuerfahndern
  • In Nordrhein-Westfalen läuft derzeit eine groß angelegte Aktion der Steuerfahndung. Rund 4000 Krypto-Anleger werden überprüft, weil sie ihre Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin, Ether und Co. möglicherweise nicht korrekt versteuert haben. Das geht aus einem exklusiven Bericht der Wirtschaftswoche hervor.
  • Schon eine erste Auswertung im Jahr 2023 hatte gezeigt, wie groß das Potenzial ist. Damals konnten die Ermittler 7,5 Millionen Euro an Steuern nachfordern. Und noch immer laufen zahlreiche Verfahren aus dieser Runde.
  • Das neue Datenpaket ist besonders brisant, da es mutmaßlich Transaktionen aus den Jahren 2019 bis 2022 enthält, ein Zeitraum, in dem die Krypto-Kurse massiv stiegen und viele Anleger üppige Gewinne einfuhren.
  • Die Informationen sollen vom Marktplatz bitcoin.de stammen, die auf Grundlage behördlicher Auskunftsersuchen verpflichtet sind, Kundendaten herauszugeben. Schon bald sollen die Datensätze auch an die übrigen Bundesländer weitergeleitet werden.
  • Experten gehen davon aus, dass auf viele Anleger hohe Nachzahlungen, Strafverfahren und empfindliche Zinsen zukommen könnten. Selbst wer glaubte, dass seine alten Gewinne längst “vergessen” wurden, könnte jetzt vom Finanzamt eingeholt werden.
  • Ab 2026 greifen zudem neue Meldepflichten für Krypto-Transaktionen. Krypto-Börsen, Broker und sogar Wallet-Anbieter mit Sitz in der EU sind nun verpflichtet, sämtliche Kundendaten sowie Gewinne und Verluste automatisch an die Finanzbehörden zu übermitteln.
  • Damit entfällt der bisherige Graubereich, in dem viele Anleger darauf vertrauten, dass ihre Transaktionen nicht auffallen würden. Für Steuerpflichtige bedeutet das: Wer Krypto-Gewinne nicht ordnungsgemäß angibt, geht künftig ein erheblich höheres Risiko ein.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Steuerberater rät: So sparst du Krypto-Steuern in Deutschland!

Quellen

Steuersoftware-Vergleich – Test & Erfahrungen 2025
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir 12 renommierte Anbieter von Krypto-Steuersoftware. Entdecke über 800 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Steuersoftware.
Jetzt zum Steuersoftware-Vergleich 2025

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein weißes Sparschwein mit Bitcoin-Münzen und mehreren Stapeln von Münzen auf einer hölzernen Oberfläche symbolisiert das Sparen für die Zukunft, mit blauen Bokeh-Lichtern im Hintergrund - perfekt für die Illustration von Bitcoin-Rente-Konzepten.
Finanzielle FreiheitDu brauchst nur 1 Bitcoin, um in Rente zu gehen
Goldenes Währungssymbol der stabilen Euro-Münze, bestehend aus vertikalen zylindrischen Balken, die sich von einer strukturierten, dunklen Oberfläche abheben, wobei die Szene von der oberen linken Ecke aus beleuchtet wird.
Krypto in DACHEuro-Stablecoin der Großbanken: Europas Antwort auf USDT und Co.?
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen, mit einer roten Abwärtskurve im unscharfen Hintergrund, die einen Wertverlust der Kryptowährung in diesem Krypto-Marktupdate symbolisiert.
KursanalyseBitcoin-Kursziele: Ist das die finale Korrektur vor dem Uptober?
Plasma
1.19 $
56.87%
Mantle
1.69 $
6.87%
OKB
187.09 $
4.10%
Kinetiq Staked HYPE
42.33 $
4.08%
Hyperliquid
42.45 $
3.34%
World Liberty Financial
0.201301 $
3.01%
Cronos
0.189265 $
2.34%
MemeCore
2.29 $
1.82%
TRON
0.335842 $
1.31%
Kaspa
0.076912 $
1.22%
Story
7.76 $
-14.76%
Avalanche
27.64 $
-9.46%
Immutable
0.693457 $
-5.71%
NEAR Protocol
2.69 $
-5.52%
BNB
946.68 $
-4.17%
Pump.fun
0.005042 $
-4.06%
Pudgy Penguins
0.026963 $
-3.64%
Uniswap
7.45 $
-2.76%
Aster
1.85 $
-2.60%
Jupiter
0.432010 $
-2.51%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren