+++DFB: Krypto-Börse Bitvavo wird neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes+++
"Es ist Zeit!" 

Krypto-Prognose von Arthur Hayes: Ethena steigt um 300 Prozent

Die südkoreanische Börse Upbit listet ENA. Krypto-Analyst Arthur Hayes sieht den Coin jetzt bei 1 US-Dollar.

David Scheider
Ethena USDe-Kurs1.00 $0.14 %
  • Arthur Hayes zeigt sich bullish für Ethena: Nachdem Südkoreas größte Kryptobörse Upbit den Stablecoin USDe gelistet hat, prognostiziert der Maelstrom-CIO einen ENA-Kurs von 1 US-Dollar. Auf der Plattform X schreibt Hayes: “Auf geht’s, ihr Schlampen! Es ist Zeit für ENA = 1 US-Dollar!”
  • Die Ankündigung sorgte für unmittelbare Marktreaktionen: ENA legte um mehr als acht Prozent zu und notiert aktuell bei rund 0,24 US-Dollar. Sollte der Coin tatsächlich auf 1 US-Dollar steigen, wäre das ein Kursgewinn von über 300 Prozent. Auf Upbit ist USDe seit dem 14. Januar 2026 gegen KRW, Bitcoin und USDT handelbar.
  • USDe unterscheidet sich von klassischen Stablecoins wie USDT oder USDC durch seine delta-neutrale Struktur. Statt Fiat-Reserven kombiniert Ethena Krypto-Collateral mit Short-Positionen in Perpetual-Futures, um die Preisstabilität nahe einem Dollar zu halten. Mit dieser Konstruktion ist USDe inzwischen der viertgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung.
  • Arthur Hayes fungiert bei Ethena als Gründungsberater und prominenter Unterstützer des Projekts. Er ist nicht nur ein bedeutender Investor in den Governance-Token ENA, sondern engagiert sich seit 2023 offiziell als Berater des Ethena-Protokolls. Zuletzt hatte er sich für Privacy Coins starkgemacht.
Das könnte dich auch interessieren