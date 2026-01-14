- Arthur Hayes zeigt sich bullish für Ethena: Nachdem Südkoreas größte Kryptobörse Upbit den Stablecoin USDe gelistet hat, prognostiziert der Maelstrom-CIO einen ENA-Kurs von 1 US-Dollar. Auf der Plattform X schreibt Hayes: “Auf geht’s, ihr Schlampen! Es ist Zeit für ENA = 1 US-Dollar!”
- Die Ankündigung sorgte für unmittelbare Marktreaktionen: ENA legte um mehr als acht Prozent zu und notiert aktuell bei rund 0,24 US-Dollar. Sollte der Coin tatsächlich auf 1 US-Dollar steigen, wäre das ein Kursgewinn von über 300 Prozent. Auf Upbit ist USDe seit dem 14. Januar 2026 gegen KRW, Bitcoin und USDT handelbar.
- USDe unterscheidet sich von klassischen Stablecoins wie USDT oder USDC durch seine delta-neutrale Struktur. Statt Fiat-Reserven kombiniert Ethena Krypto-Collateral mit Short-Positionen in Perpetual-Futures, um die Preisstabilität nahe einem Dollar zu halten. Mit dieser Konstruktion ist USDe inzwischen der viertgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung.
- Arthur Hayes fungiert bei Ethena als Gründungsberater und prominenter Unterstützer des Projekts. Er ist nicht nur ein bedeutender Investor in den Governance-Token ENA, sondern engagiert sich seit 2023 offiziell als Berater des Ethena-Protokolls. Zuletzt hatte er sich für Privacy Coins starkgemacht.
