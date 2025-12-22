- Die Krypto-Analysten überschlugen sich mit ihren bullishen Ethereum-Prognosen, als der ETH-Kurs im August zeitweise oberhalb der 4.800 US-Dollarmarke stand. Doch die Bilanz der letzten Monate ist dürftig: Im Moment des Schreibens handelt die zweitgrößte Kryptowährung bei 3.050 US-Dollar, ein Minus von rund 37 Prozent gegenüber dem Jahreshoch.
- Nun mehren sich die Anzeichen, dass Ethereum weiter unter Druck geraten könnte. Neuen Daten zufolge haben Ethereum-Wale allein in der vergangenen Woche ETH im Wert von 360 Millionen US-Dollar veräußert. Seit dem Anstieg Anfang Oktober sind ihre Gesamtbestände von mehr als 5,73 Millionen ETH auf 5,61 Millionen zurückgegangen.
- Gleichzeitig erlitten die Ethereum Spot ETFs binnen fünf Handelstagen Nettoabflüsse in Höhe von 660 Millionen US-Dollar. Besonders hart erwischte es den sonst so erfolgreichen iShares ETH ETF, der alleine 558 Millionen US-Dollar abgeben musste.
- Einer, der sich überraschend von erheblichen Teilen seines Ethereum-Investments trennte, ist BitMEX-Co-Founder Arthur Hayes. Zwischen dem 19. und 20. Dezember hat der Krypto-Milliardär nach Angaben von Lookonchain mehr als 1.100 ETH im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar an verschiedene Krypto-Börsen überwiesen.
- Noch im August hatte er sich darauf festgelegt, dass der Ether-Kurs in diesem Zyklus auf 10.000 bis 20.000 US-Dollar steigen würde und kaufte 1.500 ETH nach. Nun schreibt Hayes in einem X-Post: “Wir verkaufen unsere ETH-Bestände und investieren in hochwertige DeFi-Namen, von denen wir glauben, dass sie sich bei einer Verbesserung der Fiat-Liquidität überdurchschnittlich entwickeln werden.”
- Nach On-Chain-Daten fand die bislang aggressivste Akkumulation bei Ethena (ENA) statt. Am 20. Dezember kaufte Hayes zusätzlich 1,22 Millionen ENA-Token im Wert von rund 257.500 US-Dollar zum Zeitpunkt der Ausführung. Neben Ethena kauft Hayes auch Pendle (PENDLE) und ether.fi (ETHFI), zwei Projekte, die sich an der Schnittstelle zwischen Yield-Tokenisierung und Liquid Restaking befinden.
- Von einem panischen Ethereum-Ausstieg kann aber keine Rede sein. Hayes hält noch immer 3.842 ETH im Wert von 11,7 Millionen US-Dollar. Wie es langfristig weitergehen könnte, lest ihr hier: “Ethereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose“.
