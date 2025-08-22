App herunterladen
Bis Ende des Zyklus Ethereum auf dem Weg zu 20.000 US-Dollar? Arthur Hayes ist bullish

Der BitMEX-Mitgründer sieht den Kurs der zweitgrößten Kryptowährung in diesem Zyklus bei bis zu 20.000 US-Dollar.

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,652.14 $9.09 %
Arthur Hayes lächelt in die Kamera

Beitragsbild: Shutterstock

 | Arthur Hayes gilt als der erste afroamerikanische Krypto-Milliardär
  • BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes rechnet mit einem explosiven Anstieg des Ethereum-Kurses auf 10.000 bis 20.000 US-Dollar noch in diesem Zyklus. Der Krypto-Milliardär setzt dabei auf charttechnische Stärke: “Das Chart sagt, es geht höher – dagegen kann man nicht ankämpfen.”
    • Hayes hat zuletzt 1.500 Ethereum im Wert von 8,4 Millionen US-Dollar nachgekauft und gleichzeitig stark in DeFi-Bluechips wie LDO, ETHFI und PENDLE investiert. Im Vergleich zu Solana sieht er Ethereum klar vorne: Während SOL ebenfalls zulegen werde, sei ETH das stärkere Asset für institutionelle Nachfrage.
    • Treiber der Rallye sind laut Hayes Spot-ETFs, Milliarden-Zuflüsse institutioneller Player sowie ein politisch günstiger Rückenwind aus Washington. Ethereum steht aktuell bei 4.306 US-Dollar, nur wenige Prozent unter seinem Allzeithoch.
    • Arthur Hayes, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX, gilt als einer der einflussreichsten Stimmen im Krypto-Sektor und ist bekannt für seine oft zutreffenden, aber sehr bullishen Marktprognosen.
