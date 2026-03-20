Krypto-Markt unter Druck: Kann Bitcoin 70.000 US-Dollar halten?

Nach einem kräftigen Ruck nach oben geht es wieder bergab. Bitcoin fällt auf 70.000 US-Dollar – hält die Marke dem Druck stand?

Bitcoin ist im Zuge der jüngsten Marktentwicklung erneut auf 70.000 US-Dollar gefallen, kann die wichtige Kursmarke zurzeit aber verteidigen. Die Gesamtmarktkapitalisierung verliert am heutigen Freitag 0,3 Prozent. Tendenziell leicht rückläufig auch die Kurse bei den Altcoins. Ethereum verbucht auf Tagessicht ein Minus von 2,3 Prozent. Die Verluste bei den übrigen Top-10-Coins bewegen sich zwischen 0,5 und einem Prozent.

Der Rücksetzer ist unter anderem eine Reaktion auf die Sitzung der US-Notenbank vom Mittwoch. Die Federal Reserve beließ den Leitzinskorridor bei 3,50 bis 3,75 Prozent und hob gleichzeitig ihre Inflationsprognose für 2026 auf 2,7 Prozent an. Im Dot-Plot signalisiert die Notenbank weiterhin lediglich einen Zinsschritt. Bitcoin fiel unmittelbar danach um rund fünf Prozent.

Derivatemärkte dominieren das Geschehen

Zudem zeigen Derivatedaten eine klare Verschiebung im Markt. Der Verkaufsdruck an den Futures-Märkten nahm zu, während die Spot-Nachfrage nachließ. Der Coinbase-Premium-Index drehte ins Negative und deutet auf eine schwächere Nachfrage aus den USA hin.

Hinzu kamen umfangreiche Liquidationen. Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von rund 450 Millionen US-Dollar aufgelöst. Davon entfielen etwa 380 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen. Auf Bitcoin allein kamen rund 150 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen.

Auch die Aktienmärkte reagierten zunächst mit Verlusten. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben intraday jeweils rund 1,4 Prozent nach, bevor eine teilweise Erholung einsetzte.

Wie geht es für Bitcoin weiter?

Steigende Öl-Preise diktieren zurzeit die Richtung an den Finanzmärkten. Kursrücksetzer in den US-Aktienindizes wirken als zusätzlicher Gegenwind für die Krypto-Leitwährung. Warum Bitcoin aktuell ins Schlingern gerät und welche Chartniveaus in den kommenden Tagen entscheidend werden, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Prognose: Droht eine Fortsetzung der Hängepartie?

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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