App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs112,951.00 $1.17%
Ethereum-Kurs4,579.79 $-0.53%
XRP-Kurs3.01 $0.10%
Cardano-Kurs0.872146 $0.90%
Solana-Kurs214.53 $4.90%
Dogecoin-Kurs0.224354 $2.04%
BNB-Kurs870.49 $1.24%
Polkadot-Kurs4.00 $2.87%
IOTA-Kurs0.201865 $2.76%
Official Trump-Kurs8.59 $1.76%
TRON-Kurs0.347247 $-0.83%
Stellar-Kurs0.386973 $0.55%

Zyklus noch nicht vorbei Erreicht Bitcoin bereits im September ein neues Allzeithoch?

Deutet die leichte Erholung am Kryptomarkt auf einen Aufschwung in Richtung neuer Allzeithochs hin?

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs112,951.00 $1.17 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Bitcoin-Münze wird über einem digitalen Diagramm gezeigt, das Finanzdaten mit grünen und roten Linien anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Trotz Kursrücksetzer zeigen sich Bitcoin-Investoren bullish
  • Korrekturen am Bitcoin-Markt sind im Nachgang betrachtet häufig gute Chancen für Einstiege. Dieser Ansicht ist auch PlanC.
  • Der Krypto-Influencer, Data Scientist und Erfinder des Bitcoin Quantile Models ist sich sicher: Noch vor Ende des Monats September erreicht Bitcoin ein neues Allzeithoch.
  • Auf der Plattform X schreibt er: “Bitcoin-Allzeithoch vor Ende September.” Aktuell notiert BTC neun Prozent unter dem Allzeithoch von 124.128 US-Dollar.
  • Zwei Gründe sprechen seiner Meinung nach dafür: Erstens sieht er gute Chancen für eine Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Wochen. Die Fed hat bereits angekündigt, beim FOMC-Meeting im September die Zinsen zu senken.
  • Außerdem ist der Risk Score des Quantile Models längst nicht in überhitztem Territorium. “Es gibt noch einiges Aufwärtspotenzial in diesem Zyklus”, schreibt Data Analyst Sina auf der Plattform X.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Bayrische Flagge
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
Black Phoenix
1.10 $
18580.00%
Cronos
0.338766 $
30.95%
Provenance Blockchain
0.027621 $
23.79%
Ethena
0.667373 $
7.85%
Mantle
1.27 $
6.92%
Chainlink
25.78 $
6.14%
Jupiter
0.526343 $
5.77%
Solana
214.53 $
4.90%
Binance Staked SOL
229.61 $
4.72%
Jito Staked SOL
261.50 $
4.20%
OKB
163.74 $
-6.40%
Kinetiq Staked HYPE
48.56 $
-3.05%
Hyperliquid
48.37 $
-2.94%
Sky
0.063823 $
-2.55%
Aave
318.10 $
-2.41%
Four
3.56 $
-1.99%
Binance-Peg WETH
4,576.80 $
-1.05%
Pudgy Penguins
0.030628 $
-1.03%
TRON
0.347247 $
-0.83%
Bitget Token
4.61 $
-0.61%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren