- Korrekturen am Bitcoin-Markt sind im Nachgang betrachtet häufig gute Chancen für Einstiege. Dieser Ansicht ist auch PlanC.
- Der Krypto-Influencer, Data Scientist und Erfinder des Bitcoin Quantile Models ist sich sicher: Noch vor Ende des Monats September erreicht Bitcoin ein neues Allzeithoch.
- Auf der Plattform X schreibt er: “Bitcoin-Allzeithoch vor Ende September.” Aktuell notiert BTC neun Prozent unter dem Allzeithoch von 124.128 US-Dollar.
- Zwei Gründe sprechen seiner Meinung nach dafür: Erstens sieht er gute Chancen für eine Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Wochen. Die Fed hat bereits angekündigt, beim FOMC-Meeting im September die Zinsen zu senken.
- Außerdem ist der Risk Score des Quantile Models längst nicht in überhitztem Territorium. “Es gibt noch einiges Aufwärtspotenzial in diesem Zyklus”, schreibt Data Analyst Sina auf der Plattform X.
