Abflüsse bei Bitcoin- und Ethereum-Produkten Krypto-ETPs nach zwei Wochen wieder im Minus – außer Solana

Krypto-ETPs melden erstmals seit zwei Wochen wieder Abflüsse. Ausnahme: Solana. Der Krypto-Markt erholt sich derweil spürbar.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs113,749.00 $3.15 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Krypto-ETPs schwächeln nach zwei Wochen Zuflüssen
  • Krypto-Investmentprodukte haben in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 812 Millionen US-Dollar verzeichnet. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Vermögensverwalters CoinShares hervor. Damit endete eine Phase von zwei Wochen mit deutlichen Zuflüssen. Parallel sanken die gesamten verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management) von zuvor 241 Milliarden auf 221 Milliarden US-Dollar.
  • Den größten Anteil an den Abflüssen hatten Bitcoin-Produkte. Sie verzeichneten ein Minus von 719 Millionen US-Dollar innerhalb einer Woche. Auch Ethereum-Investmentprodukte waren stark betroffen und meldeten Abflüsse in Höhe von 409 Millionen US-Dollar.
  • Eine Ausnahme bildet Solana. Investmentprodukte auf SOL-Basis verzeichneten in derselben Zeit Zuflüsse in Höhe von 291 Millionen US-Dollar. Laut CoinShares-Analyst James Butterfill sind die aktuellen Zuflüsse auf Erwartungen hinsichtlich möglicher ETF-Genehmigungen in den USA zurückzuführen.
  • Auch kleinere Altcoins wie Litecoin, Cardano und XRP wiesen leichte Zuflüsse auf, die jedoch in keinem Verhältnis zu den starken Bewegungen bei den großen Kryptowährungen standen. Regional betrachtet stammten die meisten Abflüsse aus den USA, wo eine Milliarde US-Dollar abgezogen wurden. Dagegen gab es in der Schweiz, Kanada und Deutschland Kapitalzuflüsse.
  • Der Krypto-Markt verzeichnete zum Wochenbeginn eine Erholung. Bitcoin stieg um rund zwei Prozent auf 111.000 US-Dollar, Ethereum liegt bei 4.100 US-Dollar. Auch viele Altcoins legten leicht zu. Trotz der Kursgewinne bleibt die Stimmung jedoch angespannt: Der Fear & Greed Index steht mit 36 Punkten weiter auf „Angst“.
Quellen

Bericht von CoinShares

