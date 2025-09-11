- Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Mittwoch mehrere Entscheidungen über Krypto-ETFs verschoben. Betroffen sind unter anderem Anträge von BlackRock und Franklin Templeton.
- Franklin Templeton muss nun bis zum 13. November über eine Änderung bezüglich Ethereum-Staking entscheiden lassen, während für seine Solana- und XRP-ETFs die Deadline auf den 14. November gesetzt wurde.
- Auch BlackRock muss sich weiter gedulden: Der Antrag zur Zulassung von Staking-Produkten im iShares Ethereum Trust wurde auf den 30. Oktober verschoben.
- Die SEC gibt in den Einreichungen keinen Hinweis, in welche Richtung sie bei den Anträgen tendiert. Zuvor kam es bereits bei mehreren anderen ETF-Anträgen von Altcoin -und Staking-Produkten zu Verzögerungen. Insgesamt beschäftigten sich die Aufsichtsbehörden derzeit mit über 90 Anträgen zu Krypto-ETFs und verwandten Produkten.
- Nach Einschätzung von Bloomberg-Analyst Eric Balchunas könnte hingegen ein Dogecoin ETF kurz vor Launch stehen. Mehr dazu hier: “Einzigartiger Moment in der Finanzgeschichte” – Dogecoin ETF soll starten
