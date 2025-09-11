App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.03 T $
Bitcoin-Kurs113,737.00 $0.17%
Ethereum-Kurs4,407.81 $0.84%
XRP-Kurs2.99 $-0.38%
Cardano-Kurs0.877441 $-1.04%
Solana-Kurs226.14 $1.15%
Dogecoin-Kurs0.248050 $2.07%
BNB-Kurs898.99 $-0.40%
Polkadot-Kurs4.17 $-0.08%
IOTA-Kurs0.194228 $-0.33%
Official Trump-Kurs8.72 $-1.61%
TRON-Kurs0.345181 $2.01%
Stellar-Kurs0.387424 $0.99%

XRP und Solana auf der Wartebank Krypto-ETFs müssen warten: SEC lässt BlackRock und Franklin Templeton zappeln

Die SEC hat Entscheidungen zu Krypto-ETF-Anträgen von BlackRock und Franklin Templeton verschoben. Betroffen sind Produkte zu Ethereum, Solana und XRP.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs113,737.00 $0.17 %
Bitcoin kaufen
Die Flagge der U.S. Securities and Exchange Commission mit ihrem offiziellen Siegel flattert im Wind und symbolisiert die regulatorische Aufsicht über Märkte wie Krypto.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die SEC verschafft sich bei einigen ETF-Entscheidungen mehr Zeit
  • Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Mittwoch mehrere Entscheidungen über Krypto-ETFs verschoben. Betroffen sind unter anderem Anträge von BlackRock und Franklin Templeton.
  • Franklin Templeton muss nun bis zum 13. November über eine Änderung bezüglich Ethereum-Staking entscheiden lassen, während für seine Solana- und XRP-ETFs die Deadline auf den 14. November gesetzt wurde.
  • Auch BlackRock muss sich weiter gedulden: Der Antrag zur Zulassung von Staking-Produkten im iShares Ethereum Trust wurde auf den 30. Oktober verschoben.
  • Die SEC gibt in den Einreichungen keinen Hinweis, in welche Richtung sie bei den Anträgen tendiert. Zuvor kam es bereits bei mehreren anderen ETF-Anträgen von Altcoin -und Staking-Produkten zu Verzögerungen. Insgesamt beschäftigten sich die Aufsichtsbehörden derzeit mit über 90 Anträgen zu Krypto-ETFs und verwandten Produkten.
  • Nach Einschätzung von Bloomberg-Analyst Eric Balchunas könnte hingegen ein Dogecoin ETF kurz vor Launch stehen. Mehr dazu hier: “Einzigartiger Moment in der Finanzgeschichte” – Dogecoin ETF soll starten
Empfohlenes Video
Kann Dogecoin jetzt Bitcoin & Altcoins pushen?

Quellen

Anträge: Ethereum Staking, Solana ETF, XRP ETF | SEC

    Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
    Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Eine Person im Anzug sitzt mit gesenktem Kopf an einem Holztisch, in der einen Hand ein Glas mit braunem Schnaps, scheinbar beunruhigt über den jüngsten Bitcoin-Absturz.
    Eine unterschätzte seelische BelastungBitcoin-Millionäre: Reich durch Krypto – trotzdem unglücklich?
    Bitcoin-Münze
    ChatGPT, Gemini und GrokBitcoin im September: KI-Empfehlungen zur richtigen Portfolio-Balance
    Ein Stapel von goldenen Dogecoin-Münzen mit dem ikonischen Shiba-Inu-Hund sind auf einer spiegelnden Oberfläche mit verschwommenen blauen und violetten Lichtern im Hintergrund platziert.
    KursanalyseDogecoin-Kursprognose: Bringt der Doge ETF nun die Wende?
    Mantle
    1.62 $
    10.16%
    Bittensor
    357.02 $
    4.58%
    Sky
    0.074193 $
    3.07%
    Dogecoin
    0.248050 $
    2.07%
    TRON
    0.345181 $
    2.01%
    KuCoin
    15.09 $
    1.93%
    Bitcoin Cash
    596.28 $
    1.55%
    Liquid Staked ETH
    4,778.70 $
    1.54%
    Toncoin
    3.18 $
    1.52%
    Litecoin
    116.13 $
    1.43%
    Provenance Blockchain
    0.032042 $
    -13.65%
    Worldcoin
    1.67 $
    -11.27%
    MYX Finance
    16.19 $
    -7.94%
    Ethena
    0.769507 $
    -5.71%
    Pump.fun
    0.005442 $
    -4.59%
    Pudgy Penguins
    0.033558 $
    -4.22%
    World Liberty Financial
    0.199025 $
    -4.20%
    Internet Computer
    4.89 $
    -1.62%
    Official Trump
    8.72 $
    -1.61%
    Hyperliquid
    54.03 $
    -1.58%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren