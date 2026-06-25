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Internationale Fahndung 

Krypto-Betrüger stehlen Millionen und müssen jetzt zittern

Nach internationalen Ermittlungen klickten für vier mutmaßliche Hacker die Handschellen. Den Beschuldigten drohen nun bis zu 25 Jahre Haft.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt die polnische Polizei

Beitragsbild: Shutterstock

 | Werden die Täter rechtskräftig verurteilt?

Vier mutmaßliche Mitglieder einer organisierten Cybercrime-Gruppe sind in Polen festgenommen worden. Laut dem polnischen Zentralbüro zur Bekämpfung von Cyberkriminalität (CBZC) sollen die Verdächtigen für komplexe Cyberangriffe, den Diebstahl von Krypto-Assets und Geldwäsche im großen Stil verantwortlich sein.

An der Operation waren auch Ermittler des FBI und von Homeland Security Investigations beteiligt. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Krakau überwacht das Verfahren. Gegen alle vier Festgenommenen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Krypto-Börsen wurden gezielt angegriffen

Nach Angaben der Ermittler verschaffte sich die Gruppe Zugriff auf IT-Systeme von Unternehmen, die mit Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten. Dafür sollen die Täter spezielle Software und Social Engineering genutzt haben, um an interne Daten und E-Mail-Konten von Mitarbeitern zu gelangen.

Mit diesen Informationen führten sie SIM-Swap-Angriffe durch. Dabei werden Telefonnummern der Opfer gekapert, wodurch SMS und E-Mails kontrolliert werden können. So sollen die Täter Zugriff auf Konten bei Krypto-Börsen erhalten und dort digitale Vermögenswerte gestohlen haben.

Die gestohlenen Gelder wurden laut CBZC über ein weit verzweigtes Finanznetzwerk gewaschen. Dazu gehörten Bankkonten im In- und Ausland, internationale Zahlungsplattformen und und digitale Geldbörsen für verschiedene Währungen. Der Wert der gewaschenen Gelder soll mehrere zehn Millionen Złoty (10 Millionen Złoty ≈ 2,658 Millionen US-Dollar) überschreiten.

Unabhängig von den Behördenangaben erklärte der Onchain-Ermittler ZachXBT, einer der Festgenommenen sei der polnische Social-Engineering-Angreifer Wojtek Kulisz, der online unter dem Namen “Merry“ bekannt sein soll. Als Hinweis verwies er auf Designerkleidung und Schmuck, die auf den von den Ermittlern veröffentlichten Bildern zu sehen seien und zuvor auf dem Instagram-Profil von Kulisz gezeigt worden sein sollen.

Den Beschuldigten werden unter anderem Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Gruppe und Geldwäsche vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.

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