- Wann endet dieser Bitcoin-Zyklus? Ein Analyst will darauf jetzt eine Antwort gefunden haben.
- Demnach befindet sich Bitcoin derzeit 528 Tage nach dem letzten Halving. “Bei der Analyse der Geschichte früherer Zyklen stellen wir eine leichte Abweichung in der Anzahl der Tage zwischen dem Halving und den jeweiligen Allzeithochs fest: 371 Tage im Jahr 2012, etwa 525 Tage im Jahr 2016 und 546 Tage im Jahr 2020”, schreibt Joao Wedson auf X.
- Und weiter: “Dieser Trend zur Verlängerung deutet darauf hin, dass wir uns in der Endphase des aktuellen Zyklus befinden.” Aktuell rechnet Wedson mit einem Cycle Top am 19. Oktober dieses Jahres.
- Sollte sich der Zyklus abermals verlängern, sei auch ein Top am 1. November möglich.
- Tatsächlich sind Oktober und November die statistisch stärksten Monate für Bitcoin. Ob das Cycle-Top dann geschrieben wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht seriös prognostizieren.
- Aktuell zeigen Indikatoren wie der MVRV längst keine Überhitzung an. Nach Ansicht von Makro-Analysten wie Raoul Pal könnte sich der Zyklus auch bis ins Jahr 2026 ausdehnen.
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten
