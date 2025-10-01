- Bitcoin schließt den Monat September mit einem Kursplus von 5,16 Prozent ab – ein ungewöhnlich positives Ergebnis, ist der September doch eigentlich der historisch schwächste Monat für Bitcoin.
- Ganz anders der Oktober und November: Diese lassen eine durchschnittliche Rendite von 20,23 Prozent, respektive 46,02 Prozent erwarten. Gerade in Bullenmärkten wie diesem ist eine Jahresendrallye inklusive Uptober also durchaus wahrscheinlich.
- Die eher schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA sind für den Head of Research von Coinshares, James Butterfill, sogar ein Argument für BTC: “Für die kommenden Monate erwarten wir, dass das vierte Quartal vom disinflationären Trend und anhaltenden Anzeichen einer Schwäche am US-Arbeitsmarkt profitiert – beides Faktoren, die Bitcoin unterstützen könnten.”
- Auch der Goldpreis gibt derzeit Grund zum Optimismus. Denn, obwohl der Goldmarkt immer noch zehnmal größer ist als der BTC-Markt, rennt das Edelmetall seinem digitalen Pendant derzeit davon. Seit Jahresbeginn verzeichnet Gold eine Rendite von 45 Prozent, während BTC lediglich 18 Prozent zulegen konnte.
- “Der jüngste Anstieg des Goldpreises bedeutet, dass Gold den Champagner köpft und BTC den Tresor plündert”, schreibt der Analyst Adam Livingston auf X. Mit einem Abstand von 15 Wochen schließt laut Livingston Bitcoin auf – und übertrifft das Edelmetall deutlich.
- “Mit einer Medianverzögerung von 15 Wochen steigt BTC dann 181 Prozent im Durchschnitt in 180 Tagen.” Hält der Trend, wäre Bitcoin in einem halben Jahr bei 319.200 US-Dollar.
