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Nach BTC-Verkauf im Milliardenwert 

KI-Disruption: Bitcoin-Mining-Riese entlässt 15 Prozent der Mitarbeiter

Erst verkauft MARA über 15.000 Bitcoin im Milliardenwert, jetzt werden Mitarbeiter entlassen. Wird Künstliche Intelligenz das Mining-Geschäft nachhaltig disruptieren?

Tobias Zander
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Bauarbeiter vor rotem Chartbild, symbolisch für Entlassungen bei MARA

Beitragsbild: Fotomontage I Shutterstock

 | Die Wende von Bitcoin zu KI kostet viele MARA Mitarbeiter den Job

Die börsennotierten Bitcoin-Miner geraten zunehmend ins Straucheln. Branchenriese MARA baut nun 15 Prozent seiner Belegschaft ab, wobei den Entlassungen ein Verkauf von 15.133 Bitcoin im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar vorausging. Damit reagiert das Unternehmen auf eine angespannte Marktlage und den wachsenden Wettbewerbsdruck. Die Kündigungen sind dabei nur das jüngste Beispiel für einen tiefgreifenden Strukturwandel innerhalb der Mining-Branche.

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Wie MARA CEO Fred Thiel betont, sei der Stellenabbau keine rein finanzielle Entscheidung, sondern Teil einer strategischen Neuausrichtung. Dabei gehe nicht einfach nur ums Sparen, sondern um einen Kurswechsel, denn MARA wolle sich künftig stärker als Energie- und Infrastrukturunternehmen aufstellen und neue Geschäftsfelder erschließen.

Mit Blick auf Partnerschaften und Investments im Bereich Rechenzentren und Künstliche Intelligenz wird deutlich, dass das klassische Bitcoin-Mining aktuell immer mehr an Bedeutung verliert. Die Profitabilität ist schlichtweg abhanden gekommen, denn laut einem CoinShares-Bericht lagen die durchschnittlichen Produktionskosten eines Bitcoins Ende 2025 bei 80.000 US-Dollar und damit klar über dem derzeitigen Spot-Preis.

Mining-Riesen wechseln in den KI-Bereich

MARA ist mit der Neuausrichtung nicht allein, denn auch Wettbewerber wie Riot Platforms oder Cango haben zuletzt große Teile ihrer Bitcoin-Bestände verkauft und richten ihren Fokus nun verstärkt auf KI und High Performance Computing. Bitfarms will sogar sämtliche BTC-Reserven liquidieren.

Parallel dazu erleiden die Aktien vieler Mining-Unternehmen heftige Kursrückgänge. Auch die MARA-Aktie korrigierte im zurückliegenden Halbjahr um 57 Prozent und notiert aktuell bei nur noch 8,71 US-Dollar. Vor dem Hintergrund eines deutlich gefallenen Bitcoin-Kurses und dem lukrativeren KI-Geschäft steht der Branche eine Transformation bevor, bei der noch nicht absehbar ist, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehören wird.

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