Kehrtwende bei Bitcoin-ETFs: Mehr als 274 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen

Die US-amerikanischen BTC-Fonds verzeichneten in den vergangenen Wochen herbe Verluste. Nun floss jedoch wieder eine hohe Summe in die Produkte von BlackRock, Fidelity und Co.