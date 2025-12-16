App herunterladen
Die Hintergründe 

Heimliche Cyberattacke: Solana erlebt “einen der größten Angriffe der Internetgeschichte”

Während die breite Masse der Krypto-Anleger davon nichts mitbekommt, soll Solana bereits seit Tagen Ziel eines massiven Cyber-Angriffs sein.

Johannes Dexl
Solana-Kurs127.45 $1.38 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana gilt als eine der leistungsstärksten Layer-1-Blockchains
  • Der Mitbegründer von Solana, Anatoly Yakovenko, und mehrere Solana-Insider gaben diese Woche bekannt, dass die Blockchain von einem groß angelegten Distributed-Denial-of-Service-Angriff betroffen war. Yakovenko schrieb in einem Beitrag vom 9. Dezember, dass Solana einem DDoS-Angriff mit sechs Tbps (Terabit pro Sekunde) ausgesetzt sei.
  • Bei einem DDoS-Angriff überschwemmen viele Geräte ein Ziel mit Datenverkehr, um es zu überlasten und offline zu schalten oder zu verlangsamen.
  • David Rhodus, CEO des auf Solana heimischen DePIN-Projekts Pipe Network, wies darauf hin, dass die gemeinsamen Messwerte den Angriff als “industriell” einstuften. In einem Update behauptete Pipe Network außerdem, dass der Angriff “einer der größten in der Geschichte des Internets” sei.
  • Helius-CEO Mert Mumtaz erklärte: “Solana ist übrigens seit mindestens einer Woche Opfer eines massiven DDoS-Angriffs. Die Tatsache, dass ihr davon nichts mitbekommen habt, spricht Bände über das hohe technische Niveau hier.”
  • Yakovenko schrieb, dass der Angriff daher sogar “bullish” sei. Auch Pipe Network betonte, dass “unter einer solchen Belastung normalerweise mit steigender Latenz, verpassten Slots oder Bestätigungsverzögerungen zu rechnen wäre”. Das Netzwerk zeigte jedoch keine nennenswerten Anzeichen von Überlastung.
  • Solana hatte in den letzten Jahren mehrere längere Netzwerkausfälle, die teils durch DDoS-ähnliche Überlastung und Spam, teils durch Softwarefehler ausgelöst wurden. Im Dezember 2020 kam es durch einen Bug bei der Blockweiterleitung zum Stillstand des Netzwerks. Im September 2021 folgte ein rund 17-stündiger Ausfall. 2022 gab es drei Ausfälle. Danach stabilisierte sich die Lage etwas: 2023 und 2024 gab es je nur einen Ausfall.
Quellen

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
