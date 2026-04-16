Whales sollen in 30 Tagen 270.000 BTC akkumuliert haben, während die Bitcoin-Reserven auf Börsen auf ein Mehrjahrestief fallen. Kommt jetzt ein Supply-Schock?

Größte Bitcoin-Akkumulation seit 2013: Wale haben in 30 Tagen 270.000 BTC gekauft

Größte Bitcoin-Akkumulation seit 2013: Wale haben in 30 Tagen 270.000 BTC gekauft

Whales accumulated 270,000 $BTC in 30 days, the largest buying spree since 2013.



Exchange reserves are at their lowest since December 2017.



The supply to meet new demand is shrinking 🤔 pic.twitter.com/F6Td5a5XcL — Bitfinex (@bitfinex) April 15, 2026

Was bedeutet das?

Als Wale gelten in On-Chain-Auswertungen typischerweise Wallets mit sehr großen Beständen. Wenn deren Netto-Position über Wochen deutlich steigt, wird das häufig als Hinweis interpretiert, dass kapitalkräftige Marktteilnehmer in Schwächephasen Positionen aufbauen. Das muss jedoch nicht zwangsläufig unmittelbar bullish sein: Bewegungen können auch durch Umstrukturierungen, OTC-Deals oder Treasury-Strategien entstehen, die sich erst verzögert im Kurs widerspiegeln.

Sinkende Exchange-Reserven bedeuten vereinfacht, dass weniger BTC direkt auf Handelsplätzen liegen und damit kurzfristig weniger Angebot für Verkäufe vorhanden ist. Kommt in so einer Phase zusätzliche Nachfrage in den Markt, kann das zu einer Supply-Squeeze-Dynamik führen: geringere Liquidität, stärkere Preisreaktionen und impulsivere Bewegungen.

Der Haken an der These

Weniger Coins auf Börsen heißt jedoch nicht automatisch, dass Verkaufsdruck verschwindet. BTC in Custody-Lösungen, Multi-Sig-Strukturen oder andere Verwahrformen können bei Bedarf schließlich wieder schnell mobilisiert werden. Außerdem unterscheiden sich Datenanbieter bei der Zuordnung von Exchange Wallets, was die exakte Höhe der Reserven beeinflussen kann.

Die Kombination aus großer Akkumulation und sinkendem Angebot auf Börsen, ist dennoch bullish zu bewerten. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, wird die Zeit zeigen. Insbesondere das Geschehen im Nahen Osten sowie am traditionellen Finanzmarkt dürften dabei zudem noch ein Wörtchen mitzureden haben.

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