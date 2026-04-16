Ein X-Post von Bitfinex sorgt im Krypto-Space für Aufmerksamkeit: Wale sollen in den vergangenen 30 Tagen rund 270.000 BTC akkumuliert haben. Bitfinex spricht dabei von der größten Kaufwelle seit 2013 und verweist auf Daten von CryptoQuant. Gleichzeitig sollen die Bitcoin-Reserven auf Börsen auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2017 gefallen sein. Die Botschaft dahinter: Das verfügbare Angebot, das neue Nachfrage kurzfristig bedienen kann, wird knapp.
Was bedeutet das?
Als Wale gelten in On-Chain-Auswertungen typischerweise Wallets mit sehr großen Beständen. Wenn deren Netto-Position über Wochen deutlich steigt, wird das häufig als Hinweis interpretiert, dass kapitalkräftige Marktteilnehmer in Schwächephasen Positionen aufbauen. Das muss jedoch nicht zwangsläufig unmittelbar bullish sein: Bewegungen können auch durch Umstrukturierungen, OTC-Deals oder Treasury-Strategien entstehen, die sich erst verzögert im Kurs widerspiegeln.
Sinkende Exchange-Reserven bedeuten vereinfacht, dass weniger BTC direkt auf Handelsplätzen liegen und damit kurzfristig weniger Angebot für Verkäufe vorhanden ist. Kommt in so einer Phase zusätzliche Nachfrage in den Markt, kann das zu einer Supply-Squeeze-Dynamik führen: geringere Liquidität, stärkere Preisreaktionen und impulsivere Bewegungen.
Der Haken an der These
Weniger Coins auf Börsen heißt jedoch nicht automatisch, dass Verkaufsdruck verschwindet. BTC in Custody-Lösungen, Multi-Sig-Strukturen oder andere Verwahrformen können bei Bedarf schließlich wieder schnell mobilisiert werden. Außerdem unterscheiden sich Datenanbieter bei der Zuordnung von Exchange Wallets, was die exakte Höhe der Reserven beeinflussen kann.
Die Kombination aus großer Akkumulation und sinkendem Angebot auf Börsen, ist dennoch bullish zu bewerten. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, wird die Zeit zeigen. Insbesondere das Geschehen im Nahen Osten sowie am traditionellen Finanzmarkt dürften dabei zudem noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Du möchtest die aktuellen Kurse für deinen Einstieg nutzen? Bei Kraken kannst du Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in BTC geschenkt, wenn du mindestens 100 Euro einzahlst.