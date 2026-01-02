- Die Zahl physischer Übergriffe auf Krypto-Anleger hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben von TRM Labs wurden weltweit rund sechzig sogenannter “$5 wrench attacks” registriert, bei denen Täter durch körperliche Gewalt oder Drohungen Zugriff auf Wallets oder Private Keys erzwingen.
- Nach Angaben von Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, sei zudem von einer deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen, da viele Vorfälle nicht offiziell als Krypto-Verbrechen erfasst oder gar nicht angezeigt werden.
- Eine Auswertung des Bitcoin-Entwicklers und Sicherheitsexperten Jameson Lopp kommt sogar auf insgesamt 71 bekannte Fälle im Jahr 2025. Im Vergleich dazu wurden für 2024 rund 40 Angriffe dokumentiert.
- Besonders stark betroffen ist Frankreich, das laut öffentlichen Aussagen von Innenminister Bruno Retailleau rund ein Drittel der bekannten Fälle verzeichnete. Zu den bekanntesten Vorfällen zählt die Entführung des Ledger-Mitgründers David Balland und seiner Ehefrau im Januar.
- Sicherheitsexperten führen den Anstieg unter anderem auf mangelnden Datenschutz, öffentliche Zurschaustellung von Vermögen sowie umfangreiche Datenlecks bei Krypto-Unternehmen zurück, bei denen sensible Kundendaten kompromittiert wurden.
- Neben finanziellen Risiken stellen die Angriffe laut Experten eine direkte Gefahr für Leib und Leben dar und rücken physische Sicherheitsmaßnahmen stärker in den Fokus der Krypto-Branche.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?
Quellen
Auflistung bekannter Übergriffe | github
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+