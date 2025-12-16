Für US-Banken: Visa startet Stablecoin-Settlement auf Solana

- Visa will US-Finanzinstituten erlauben, bestimmte Abrechnungen mit Visa in Circles USDC über die Solana-Blockchain zu begleichen. Zu den ersten Teilnehmern zählen Cross River Bank und Lead Bank.
- Damit rückt Visa Stablecoins einen weiteren Schritt näher an den Mainstream der Banken- und Karteninfrastruktur. Während Stablecoin-Transfers rund um die Uhr möglich sind, laufen klassische Interbanken- und Kartenabrechnungsprozesse meist nur an Bankarbeitstagen und -stunden.
- Das Unternehmen testet die USDC-Abwicklung bereits seit Jahren in Pilotprojekten – unter anderem mit Merchant Acquirern und über Solana als Settlement-Schiene. Erst jetzt folgt jedoch der erste umfassende Rollout in den USA.
- Spannend ist auch der Ausblick: Visa sei Design-Partner für Circles geplante Arc-Blockchain und will diese nach dem Start ebenfalls unterstützen. Für Solana ist die Nachricht ein weiteres Signal, dass die Chain zunehmend als Backend-Infrastruktur für Finanzanwendungen und nicht nur als Memecoin-Casino wahrgenommen wird.
- Am 27. November gab Visa bekannt, dass es die Verwendung von Stablecoins für Abrechnungen in Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika durch eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastrukturunternehmen Aquanow ausgeweitet hat. Ziel der Partnerschaft ist es, “Transaktionen mit zugelassenen Stablecoins wie USDC abzuwickeln und so Kosten, operative Reibungsverluste und Abrechnungszeiten zu reduzieren”.
- Von der breiten Masse an Krypto-Anlegern unbemerkt, erlebte Solana jüngst “einen der größten Angriffe der Internetgeschichte”.
