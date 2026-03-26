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Immobilienfinanzierung durch Bitcoin? 

Fannie Mae akzeptiert erstmals Krypto-besicherte Hypotheken

Fannie Mae wagt die Krypto-Adoption. Warum Bitcoin und USDC beim Immobilienkauf in den Vereinigten Staaten bald eine völlig neue Rolle spielen könnten.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münzen und ein Immobilien-Symbol

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Finanzierung für Immobilien? In den USA soll das nun klappen

Die von der US-Regierung gestützte Hypothekenbank Fannie Mae öffnet sich erstmals für Krypto-besicherte Hypotheken. Gemeinsam mit Better und Coinbase soll Hauskäufern zukünftig ermöglicht werden, ihre Bitcoin- oder USDC-Bestände als Sicherheit für die Anzahlung zu hinterlegen, statt die Coins verkaufen verkaufen. Der Konzern Fannie Mae (eigentlich: Federal National Mortgage Association) vergibt zwar selbst keine Kredite, aber kauft sie Banken aber ab, bündelt sie dann für Investoren und garantiert die Zahlungen.

Coinbase übernimmt Pioniersrolle

Für Krypto-Anleger, die ihre Position nicht auflösen wollen, könnte das ein neuer Zugang zum Immobilienmarkt sein. Coinbase-Manager Max Branzburg erklärt: “Viele dieser Krypto-Besitzer und Investoren konnten bislang kein Wohneigentum erwerben”, eben weil sie ihre Bestände nicht verkaufen wollten. Da es in den USA keine mit dem deutschen Modell vergleichbare Jahreshaltefrist gibt, fallen auf Krypto-Gewinne bei einem Verkauf grundsätzlich Kapitalertragssteuern an. Die potentielle Steuerersparnis dürfte die Attraktivität des neuen Modells daher nochmals erhöhen.

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Ganz ohne Nachteile kommen die Krypto-besicherten Kredite aber nicht aus, denn statt einer klassischen Bar-Anzahlung braucht es einen zusätzlichen Kredit, was die Finanzierung in bestimmten Fällen teurer machen kann. Dennoch zeigt die Öffnung, wie stark Krypto inzwischen in klassische Finanzprodukte einsickert.

Kürzlich nahm sich der Bitcoin-Broker Strike ebenfalls des Themas “Krypto als Sicherheit” an und startete eine neue BTC-Kreditlinie für Privatanleger, wenn auch vorläufig nur in bestimmten US-Bundesstaaten. Die Rückzahlung erfolgt ähnlich flexibel wie bei einem Wertpapierkredit. Mehr dazu in diesem Artikel: “Von Bitcoin leben, ohne je zu verkaufen?

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