BTC-ECHO
Makro und Regulierung 

EZB warnt vor Stablecoins: Gefahr für Banken und Geldpolitik

EZB warnt vor Stablecoins. Einlagen könnten abfließen, Kredite sinken, die Geldpolitik wirkt schwächer. Was das für Bitcoin bedeutet.

Timur Yildiz
Bitcoin-Kurs72,955.00 $6.04 %
Bitcoin kaufen
EZB warnt vor Stablecoins: Euro-Skulptur vor EZB-Hochhäusern in Frankfurt am Main

Beitragsbild: Shutterstock

 | EZB warnt vor Stablecoins – Einlagenabflüsse könnten Kreditvergabe und Geldpolitik belasten

Die Europäische Zentralbank warnt in einer neuen Studie vor Nebenwirkungen wachsender Stablecoin-Nutzung im Euroraum. Stablecoins sind zwar noch klein im Verhältnis zu den Bankeinlagen, könnten aber bei stärkerer Verbreitung die Kreditvergabe und die Wirksamkeit der Geldpolitik spürbar beeinflussen.

Weniger Einlagen, weniger Kredite

Die EZB-Ökonomen beschreiben eine Umschichtung von Bankeinlagen in Stablecoins. Haushalte und Unternehmen könnten Geld aus klassischen Kontoeinlagen in digitale Token verlagern. Da Banken Einlagen als günstige und stabile Refinanzierungsquelle nutzen, müssten sie Abflüsse eher durch teurere Mittel am Kapitalmarkt ersetzen und das kann die Kreditvergabe an die Realwirtschaft bremsen.

Geldpolitik wird unberechenbar

Im Euroraum läuft die geldpolitische Übertragung stark über Banken. Wenn die Einlagenbasis schrumpft und sich die Refinanzierungsstruktur der Institute verschiebt, kann sich auch verändern, wie schnell und wie stark Leitzinsänderungen bei Sparzinsen und Kreditzinsen ankommen. Die EZB betont, dass diese Effekte nicht linear sind und mit wachsender Stablecoin-Nutzung deutlich zunehmen können. Die Wirkung der Geldpolitik wird damit schwerer vorherzusagen.

Das Dollar-Problem

Besonders heikel ist, dass die Mehrheit der Stablecoins global an den US-Dollar gebunden ist. Würden solche Token im Euroraum als Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsmittel populär, könnten US-Finanzbedingungen und FED-Impulse indirekt auf europäische Liquidität und Ausgaben wirken, zulasten der geldpolitischen Souveränität der EZB.

Für Bitcoin ist das kein direkter Kurstreiber, aber ein Signal. Regulierer betrachten Stablecoins zunehmend als systemische Infrastruktur. Strengere Regeln oder eine stärkere Förderung euro-denominierter Alternativen könnten Liquiditätsströme im Kryptomarkt verschieben und damit auch die Dominanz von Dollar-Stablecoins in der Krypto-Ökonomie herausfordern.

