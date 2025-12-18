- Der EZB-Rat hat soeben beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB unverändert zu belassen. Als Hintergrund nennt die Zentralbank eine stabile Inflation nahe des Zielswerts von 2 Prozent sowie ein stabiles Wirtschaftswachstum.
- Der Zinssatz für die Einlagefazilität sowie die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität werden unverändert bei 2,00 Prozent, 2,15 Prozent bzw. 2,40 Prozent belassen. Der wichtigste EZB-Zinssatz ist der Einlagenzins, weil er direkt beeinflusst, wie attraktiv es für Banken ist, Geld bei der Zentralbank zu parken, und damit maßgeblich die kurzfristigen Markt- und Sparzinsen steuert.
- Vorab war die Leitzinsentscheidung von Marktbeobachtern so erwartet worden, der Kryptomarkt bewegt sich im Zuge der Nachricht daher kaum. Auf Tagessicht notiert Bitcoin leicht im Plus bei 87.731 US-Dollar.
- Weiterhin dominiert aber die makroökonomische Unsicherheit das Marktgeschehen. Wichtiger als die Entscheidung der EZB ist die der Bank of Japan am Freitag. Dort wird eine Zinsanhebung erwartet, die weiteren Druck auf den Kryptomarkt ausüben könnte.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+