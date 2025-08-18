- Der niederländische Anbieter digitaler Vermögenswerte Amdax hat die Gründung der Tochtergesellschaft AMBTS angekündigt. Diese soll langfristig zu einem “Bitcoin-Treasury‑Unternehmen” werden und eine Notierung an der Börse Euronext Amsterdam anstreben. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervor.
- AMBTS verfolgt das Ziel, langfristig mindestens ein Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots zu kaufen. Geplant ist eine stufenweise Kapitalaufnahme bei privaten Investoren, um das Bitcoin-Portfolio sukzessive aufzubauen.
- Bezogen auf die maximale Umlaufmenge von 21 Millionen Bitcoin entspricht das rund 210.000 BTC. Bei einem Marktpreis von 115.000 US-Dollar pro Bitcoin ergibt sich ein Kapitalbedarf von rund 24,15 Milliarden US-Dollar, um diese Menge vollständig zu erwerben – sofern der Kurs in den nächsten Jahren stillsteht.
- Laut Amdax-CEO Lucas Wensing sei der Zeitpunkt günstig gewählt: Unternehmen, Institutionen und Regierungen halten inzwischen mehr als zehn Prozent des Bitcoin-Bestands, was das Interesse an einem spezialisierten Treasury-Modell steigere.
- AMBTS soll als eigenständiges Unternehmen operieren und den Zugang zu Bitcoin für professionelle Investoren vereinfachen. Eine Euronext-Notierung könnte das Modell institutionell etablieren und Transparenz sowie Investitionskontinuität bieten.
- Wann der Börsengang stattfindet, ist noch unklar.
- Dass AMBTS zur Konkurrenz für Strategy wird, ist unwahrscheinlich. Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen hält zum Zeitpunkt des Schreibens rund drei Prozent der Bitcoin-Umlaufmenge – das entspricht 629.376 BTC.
- Wer Michael Saylor kennt, weiß jedoch, dass er noch lange nicht am Ziel angelangt ist. Mehr dazu hier: 1 Million Bitcoin im Visier: Strategy startet neue Milliarden-Aktie.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!
Quelle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
POL (ex-MATIC)
0.251080 $
1.06%
OKB
119.70 $
0.63%
First Digital USD
0.999559 $
0.20%
Monero
269.15 $
0.06%
Ethena USDe
1.00 $
0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
0.03%
USD1
1.00 $
0.03%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.01%
USDtb
0.999840 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%