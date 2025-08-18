App herunterladen
Konkurrenz für Strategy? Dieses europäische Unternehmen will ein Prozent aller Bitcoin kaufen

In Europa startet ein neues Unternehmen mit einer Bitcoin-Treasury. Das Ziel: ein Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge.

Bitcoin-Kurs116,373.00 $
  • Der niederländische Anbieter digitaler Vermögenswerte Amdax hat die Gründung der Tochtergesellschaft AMBTS angekündigt. Diese soll langfristig zu einem “Bitcoin-Treasury‑Unternehmen” werden und eine Notierung an der Börse Euronext Amsterdam anstreben. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervor.
  • AMBTS verfolgt das Ziel, langfristig mindestens ein Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots zu kaufen. Geplant ist eine stufenweise Kapitalaufnahme bei privaten Investoren, um das Bitcoin-Portfolio sukzessive aufzubauen.
  • Bezogen auf die maximale Umlaufmenge von 21 Millionen Bitcoin entspricht das rund 210.000 BTC. Bei einem Marktpreis von 115.000 US-Dollar pro Bitcoin ergibt sich ein Kapitalbedarf von rund 24,15 Milliarden US-Dollar, um diese Menge vollständig zu erwerben – sofern der Kurs in den nächsten Jahren stillsteht.
  • Laut Amdax-CEO Lucas Wensing sei der Zeitpunkt günstig gewählt: Unternehmen, Institutionen und Regierungen halten inzwischen mehr als zehn Prozent des Bitcoin-Bestands, was das Interesse an einem spezialisierten Treasury-Modell steigere.
  • AMBTS soll als eigenständiges Unternehmen operieren und den Zugang zu Bitcoin für professionelle Investoren vereinfachen. Eine Euronext-Notierung könnte das Modell institutionell etablieren und Transparenz sowie Investitionskontinuität bieten.
  • Wann der Börsengang stattfindet, ist noch unklar.
  • Dass AMBTS zur Konkurrenz für Strategy wird, ist unwahrscheinlich. Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen hält zum Zeitpunkt des Schreibens rund drei Prozent der Bitcoin-Umlaufmenge – das entspricht 629.376 BTC.
  • Wer Michael Saylor kennt, weiß jedoch, dass er noch lange nicht am Ziel angelangt ist. Mehr dazu hier: 1 Million Bitcoin im Visier: Strategy startet neue Milliarden-Aktie.
