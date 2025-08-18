App herunterladen
Bitcoin bis zum Abwinken Michael Saylor hat es wieder getan

Strategy gibt weitere Bitcoin-Millionenkäufe bekannt. Das Unternehmen von Michael Saylor hortet nun einen gewaltigen digitalen Schatz.

Moritz Draht
Beitragsbild: picture alliance

 Michael Saylor, Gründer von Strategy und Bitcoin-Maxi
  • Man kann die Uhr danach stellen: Es ist Montag – Strategy vermeldet weitere Bitcoin-Investitionen.
  • So auch heute. In Summe waren es 430 Bitcoin, um die das Unternehmen von Gründer Michael Saylor seine Bestände vergangene Woche ausweitete. Der Preis pro Bitcoin lag bei rund 120.000 US-Dollar, die Gesamtinvestition betrug über 50 Millionen US-Dollar.
  • Damit verfügt Strategy nun über 629.376 Bitcoin, die zu einem Durchschnittskurs von 73.320 US erworben wurden. Insgesamt nahm das Unternehmen dafür 46 Milliarden US-Dollar in die Hand, der Gegenwert der Bitcoin liegt bei aktuell 72 Milliarden US-Dollar.
  • Den Vorsprung als Unternehmen mit den meisten Bitcoin baut Strategy somit abermals aus. Inzwischen kontrolliert die Ex-Softwarefirma knapp drei Prozent der gesamten Umlaufmenge und weit mehr als die USA (198.022 Bitcoin) und China (190.000) zusammen.
  • Wer Michael Saylor kennt, weiß jedoch, dass er noch lange nicht am Ziel angelangt ist. Mehr dazu hier: 1 Million Bitcoin im Visier: Strategy startet neue Milliarden-Aktie
  • Mit Finanzinstrumenten wie STRC, STRF oder STRD greift das Unternehmen tief in die Trickkiste, um seine Bitcoin-Position weiter auszubauen. Eine Strategie, die nicht ohne Risiko daherkommt. Doch für den Moment geht die Rechnung auf.
Quellen

X-Post von Michael Saylor

