Nach Ethereum Euro-Stablecoin EURAU startet auf Polygon

EURAU ist jetzt auch auf Polygon verfügbar. Der Euro-Stablecoin soll für Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte eingesetzt werden.

Moritz Draht
Nahaufnahme eines Ausschnitts einer Euro-Banknote, auf der das Wort EURO, gelbe Sterne und ein Teil eines architektonischen Designs zu sehen sind - Sicherheitsmerkmale, die an die von Polygon gestützte Euro-Stabilitätsmünze EURAU erinnern.

Beitragsbild: Shutterstock

 | EURAU von AllUnity ist nach Ethereum nun auch auf Polygon verfügbar
  • AllUnity, ein Joint Venture von DWS, Flow Traders und Galaxy, hat den Start seines Euro-Stablecoins EURAU auf dem Polygon-Netzwerk bekanntgegeben. Nach dem Launch auf Ethereum im Juli will das Unternehmen damit die Reichweite und Einsatzmöglichkeiten des Stablecoins im europäischen Finanzsektor ausbauen.
  • EURAU ist vollständig MiCAR-konform. Mit der Anbindung an Polygon soll der Stablecoin rund um die Uhr für Zahlungen, tokenisierte Vermögenswerte sowie Anwendungen in DeFi und Web3 nutzbar sein. Die Euro-Reserven werden auf mehrere Banken verteilt und regelmäßig geprüft.
  • Mit 21X hat kürzlich die erste regulierte Börse für tokenisierte Vermögenswerte auf Polygon den Betrieb aufgenommen. AllUnity stellt EURAU dort als Stablecoin für die Abwicklung von Transaktionen bereit.
  • „Die Expansion von EURAU auf Polygon verbindet den Euro-Stablecoin direkt mit einem der wichtigsten Netzwerke für tokenisierte Kapitalmärkte“, sagte Alexander Höptner, CEO von AllUnity. Unternehmen und Finanzinstitute könnten dadurch von einer skalierbaren und nachhaltigen Blockchain profitieren, die den wachsenden Bedarf an regulierter Infrastruktur abdeckt.
  • Weitere Integrationen auf zusätzliche Blockchains sind laut AllUnity noch für dieses Jahr geplant.
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
