Nach Ethereum Euro-Stablecoin EURAU startet auf Polygon

- AllUnity, ein Joint Venture von DWS, Flow Traders und Galaxy, hat den Start seines Euro-Stablecoins EURAU auf dem Polygon-Netzwerk bekanntgegeben. Nach dem Launch auf Ethereum im Juli will das Unternehmen damit die Reichweite und Einsatzmöglichkeiten des Stablecoins im europäischen Finanzsektor ausbauen.
- EURAU ist vollständig MiCAR-konform. Mit der Anbindung an Polygon soll der Stablecoin rund um die Uhr für Zahlungen, tokenisierte Vermögenswerte sowie Anwendungen in DeFi und Web3 nutzbar sein. Die Euro-Reserven werden auf mehrere Banken verteilt und regelmäßig geprüft.
- Mit 21X hat kürzlich die erste regulierte Börse für tokenisierte Vermögenswerte auf Polygon den Betrieb aufgenommen. AllUnity stellt EURAU dort als Stablecoin für die Abwicklung von Transaktionen bereit.
- „Die Expansion von EURAU auf Polygon verbindet den Euro-Stablecoin direkt mit einem der wichtigsten Netzwerke für tokenisierte Kapitalmärkte“, sagte Alexander Höptner, CEO von AllUnity. Unternehmen und Finanzinstitute könnten dadurch von einer skalierbaren und nachhaltigen Blockchain profitieren, die den wachsenden Bedarf an regulierter Infrastruktur abdeckt.
- Weitere Integrationen auf zusätzliche Blockchains sind laut AllUnity noch für dieses Jahr geplant.
