- Ethereum-Wale akkumulieren im Vorfeld des Fed-Zinsentscheids weiter fleißig ETH. Mehrere neu erstellte Wallets haben innerhalb weniger Tage ETH in Millionenhöhe von zentralisierten Börsen abgezogen.
- Nach Angaben der Onchain-Analyseplattform Lookonchain zog eine neu eingerichtete Wallet am 15. September 5.297 ETH von Binance und Bitget ab. Der Gegenwert dieser Transaktion beläuft sich auf rund 24,7 Millionen US-Dollar.
- Wenige Stunden zuvor hatte eine andere Adresse 4.208 ETH im Wert von rund 19,5 Millionen US-Dollar von Binance transferiert. Ebenfalls am 15. September sicherte sich ein weiterer Wal 13.322 ETH von FalconX – das entspricht etwa 61,65 Millionen US-Dollar.
- Insgesamt belaufen sich die Käufe damit allein in den letzten Tagen auf über 100 Millionen US-Dollar.
- Die Wal-Zukäufe signalisieren Optimismus in Bezug auf den ETH-Kurs. Kein Wunder: Allein im dritten Quartal dieses Jahres hat die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung 81,5 Prozent zugelegt. In Verbindung mit der bevorstehenden Zinswende der US-Notenbank Fed ergibt sich daraus ein bullishes Setup für Ethereum.
- Sean Dawson, Research-Leiter der Onchain-Derivateplattform Derive.xyz, erklärte am Montag: “Während einige befürchten, dass die Rallye bald endet, deuten die strukturellen Faktoren auf eine Fortsetzung hin. Sinkende Zinsen, institutionelle Positionierungen und ein optimistischer Derivatemarkt sprechen für weiteren Spielraum.”
