Das Netzwerk wächst rasant, doch der Preis schwächelt. Eine aktuelle On-Chain-Analyse deckt auf, warum Anlegern schwere Zeiten bevorstehen.

Das Ethereum-Netzwerk verzeichnet aktuell Rekordwerte bei der Nutzung, doch der Kurs der zugrundeliegenden Kryptowährung (ETH) spiegelt dieses Wachstum nicht wider.

Die On-Chain-Analysefirma CryptoQuant bezeichnet diese historische Diskrepanz als “Adoptionsparadox”. Julio Moreno, Analyst bei CryptoQuant, daher vor weiteren massiven Kursverlusten. Sollte der aktuelle Bärenmarkt anhalten und sich die Marktbedingungen nicht signifikant verbessern, könnte der ETH bis zum Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals auf 1.500 US-Dollar einbrechen, wie es heißt.

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Diskrepanz zwischen On-Chain-Aktivität und Preisentwicklung

Im vergangenen Monat erreichten die täglich aktiven Adressen auf der Ethereum Blockchain ein neues Allzeithoch und übertrafen damit sogar die Spitzenwerte des Bullenmarktes aus dem Jahr 2021.

Gleichzeitig notiert der Ether-Kurs mehr als 50 Prozent unter seinen jüngsten zyklischen Höchstständen. Diese Entwicklung markiert eine drastische Trendwende gegenüber früheren Marktzyklen. In der Vergangenheit ging eine steigende Netzwerkaktivität nahezu ausnahmslos mit einer starken positiven Preisentwicklung einher. Das fundamentale Wachstum beschränkt sich dabei nicht nur auf neue Nutzeradressen.

Auch die durch Smart Contracts und automatisierte Protokolle generierte On-Chain-Aktivität ist massiv angestiegen. Die stetige Expansion von DeFi, Stablecoins und Layer-2-Netzwerken treibt das gesamte Ökosystem technologisch voran.

Die historische Korrelation zwischen dieser fundamentalen Aktivität und dem Ethereum-Kurs hat sich laut dem aktuellen Bericht von CryptoQuant jedoch vollständig aufgelöst.

Ethereums DEX-Volumen ist ähnlcih stark wie zuletzt 2021 | Quelle: DeFiLlama

Kapitalabflüsse belasten den Ethereum-Kurs

Aufgrund dieser fundamentalen Entkopplung liefern die Zuflüsse an die Krypto-Börsen derzeit deutlichere Signale für die Preisdynamik als die reinen Aktivitätsmetriken des Netzwerks.

Börsenzuflüsse erfassen präzise das Kapital, das in Richtung potenzieller Verkaufsplätze bewegt wird. Das deutlich erhöhte Verhältnis von Ethereum-Börsenzuflüssen im direkten Vergleich zu Bitcoin deutet auf einen signifikant stärkeren relativen Verkaufsdruck hin, so Moreno.

Zudem verweist CryptoQuant auf eine spürbar schwächelnde Investmentnachfrage seitens der Anleger. Die einjährige Veränderung der realisierten Kapitalisierung von Ethereum ist kürzlich in den negativen Bereich abgerutscht. Diese essenzielle Metrik verfolgt das Nettokapital, das in den Vermögenswert fließt oder diesen verlässt.

Die negative Verschiebung signalisiert eindeutig, dass Kapital aus dem Netzwerk abgezogen wird, obwohl die On-Chain-Aktivität parallel dazu stetig wächst. Positive Kapitalzuflüsse und nachhaltig geringere Börsenzuflüsse sind laut Moreno zwingend erforderlich, damit Ethereum den aktuellen Bärenmarkt verlassen kann. Zum Zeitpunkt der Analyse notierte der Kurs bei rund 2070 US-Dollar.

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