- Das Thema Ethereum kaufen gewinnt angesichts neuer Onchain-Daten an Relevanz. Laut CryptoQuant ist der Anteil von Ether (ETH) auf Krypto-Börsen auf 0,137 gefallen und erreicht damit den niedrigsten Stand seit 2016. Das heißt, dass nur rund 13,7 Prozent der gesamten Ether-Umlaufmenge auf den Exchanges handelbar ist.
- Gleichzeitig steigt die institutionelle Nachfrage. Nach Daten von CoinGecko halten inzwischen 27 börsennotierte Unternehmen und staatlich verbundene Akteure Ethereum in ihren Bilanzen. Die Bestände summieren sich auf rund 5,9 Millionen ETH mit einem Gegenwert von etwa 17,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht knapp 4,94 Prozent des gesamten Umlaufs und einem Anstieg von rund fünfzig Prozent gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum.
- Der Rückgang des Exchange-Supply hat mehrere Ursachen. Rund 37 Millionen ETH sind derzeit im Staking gebunden und damit dem freien Markt entzogen. Zusätzlich absorbieren Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum, Optimism oder Base zunehmend Liquidität. Gleichzeitig ziehen viele Anleger ihre Bestände in Self-Custody-Wallets ab und reduzieren damit die auf Handelsplattformen verfügbaren Mengen.
- Ein Rückgang der Börsenbestände verknappt das Angebot an Ethereum. Viele Ethereum-Investoren gehen daher von einer Art Supply Shock aus – das würde den Kurs beflügeln und ETH zu neuen Höchstständen verhelfen.
- Ethereum notierte zuletzt bei rund 2.834 US-Dollar. Unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen verändert sich damit die Angebotsseite spürbar. Wer Ethereum kaufen möchte, greift häufig auf regulierte Handelsplattformen zurück.
- Anbieter wie Coinbase ermöglichen den direkten Kauf von Ether über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Jetzt Ethereum kaufen und den Zugang über eine der bekanntesten Krypto-Börsen weltweit nutzen.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quellen
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren