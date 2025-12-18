App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs86,787.00 $0.03%
Ethereum-Kurs2,836.40 $-3.52%
XRP-Kurs1.84 $-4.09%
BNB-Kurs834.95 $-3.87%
Solana-Kurs123.18 $-3.65%
TRON-Kurs0.277118 $-1.04%
Dogecoin-Kurs0.124892 $-4.49%
Cardano-Kurs0.362589 $-4.59%
Zcash-Kurs395.40 $1.48%
Hyperliquid-Kurs24.17 $-10.97%
Chainlink-Kurs12.17 $-4.45%
Börsenbestände sinken 

Ethereum kaufen: ETH-Angebot sinkt auf Rekordtief – Supply Shock?

Trotz Bärenmarkt rückt das Thema Ethereum kaufen erneut in den Fokus. Daten zeigen ein historisch niedriges ETH-Angebot auf Börsen bei wachsender Nachfrage institutioneller Investoren.

David Scheider
Teilen
Ethereum-Kurs2,836.40 $-3.52 %
Bitcoin kaufen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das könnte den Ethereum-Kurs beflügeln
  • Das Thema Ethereum kaufen gewinnt angesichts neuer Onchain-Daten an Relevanz. Laut CryptoQuant ist der Anteil von Ether (ETH) auf Krypto-Börsen auf 0,137 gefallen und erreicht damit den niedrigsten Stand seit 2016. Das heißt, dass nur rund 13,7 Prozent der gesamten Ether-Umlaufmenge auf den Exchanges handelbar ist.
Quelle: CryptoQuant
  • Gleichzeitig steigt die institutionelle Nachfrage. Nach Daten von CoinGecko halten inzwischen 27 börsennotierte Unternehmen und staatlich verbundene Akteure Ethereum in ihren Bilanzen. Die Bestände summieren sich auf rund 5,9 Millionen ETH mit einem Gegenwert von etwa 17,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht knapp 4,94 Prozent des gesamten Umlaufs und einem Anstieg von rund fünfzig Prozent gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum.
  • Der Rückgang des Exchange-Supply hat mehrere Ursachen. Rund 37 Millionen ETH sind derzeit im Staking gebunden und damit dem freien Markt entzogen. Zusätzlich absorbieren Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum, Optimism oder Base zunehmend Liquidität. Gleichzeitig ziehen viele Anleger ihre Bestände in Self-Custody-Wallets ab und reduzieren damit die auf Handelsplattformen verfügbaren Mengen.
  • Ein Rückgang der Börsenbestände verknappt das Angebot an Ethereum. Viele Ethereum-Investoren gehen daher von einer Art Supply Shock aus – das würde den Kurs beflügeln und ETH zu neuen Höchstständen verhelfen.
  • Ethereum notierte zuletzt bei rund 2.834 US-Dollar. Unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen verändert sich damit die Angebotsseite spürbar. Wer Ethereum kaufen möchte, greift häufig auf regulierte Handelsplattformen zurück.
  • Anbieter wie Coinbase ermöglichen den direkten Kauf von Ether über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Jetzt Ethereum kaufen und den Zugang über eine der bekanntesten Krypto-Börsen weltweit nutzen.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine blonde Frau schaut auf eine Frau mit grauen Haaren.
Bargeld, Programmierbarkeit, DatenschutzDigitaler Euro: EU diskutiert über Gesetzentwurf – das steht drin
Eine silberne Ethereum-Münze mit dem Ethereum-Logo und dem eingravierten Wort "Ethereum" ruht auf einer strukturierten rotbraunen Holzoberfläche.
KursanalyseEthereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten
Eine Bitcoin-Münze hängt an einem Weihnachtsbaum
Bitcoin aktuellBitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye
Canton
0.075284 $
5.49%
WhiteBIT Coin
58.26 $
1.54%
Zcash
395.40 $
1.48%
Pi Network
0.203408 $
0.90%
Monero
429.99 $
0.64%
MemeCore
1.70 $
0.40%
Function FBTC
86,793.00 $
0.38%
Tether Gold
4,341.46 $
0.22%
PAX Gold
4,340.84 $
0.15%
Coinbase Wrapped BTC
86,814.00 $
0.13%
LEO Token
6.65 $
-26.24%
Pump.fun
0.002033 $
-11.45%
Hyperliquid
24.17 $
-10.97%
Aster
0.698023 $
-9.45%
World Liberty Financial
0.124579 $
-7.81%
Bittensor
229.42 $
-7.62%
Arbitrum
0.182268 $
-7.59%
Provenance Blockchain
0.028099 $
-7.15%
Ondo
0.384736 $
-5.98%
Internet Computer
2.88 $
-5.70%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren