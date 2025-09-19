- Ethereum bekommt am 3. Dezember 2025 ein großes Update namens Fusaka. Vorher wird es ab Oktober auf Testnetzwerken ausprobiert, bevor es im Dezember auf dem Hauptnetz live geht.
- Für Endnutzer ändert sich erst einmal wenig. Das Update konzentriert sich auf den Hinterbau von Ethereum, damit das Netzwerk schneller, günstiger und stabiler läuft. Die Kapazität für sogenannte “Blobs” – das sind Datenpakete, die vor allem für Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum oder Optimism wichtig sind – wird mehr als verdoppelt. Das macht diese Lösungen günstiger und leistungsfähiger.
- Entwickler diskutieren bereits über eine deutliche Erhöhung der Gas-Grenzen, wodurch Ethereum langfristig tausende Transaktionen pro Sekunde schaffen könnte – ein Vielfaches von heute. Mit einer neuen Technik namens PeerDAS müssen Knotenpunkte (Nodes) weniger Daten auf einmal verarbeiten. Das senkt die Hardware-Anforderungen und ermöglicht mehr Menschen, am Netzwerk teilzunehmen.
- Viele hatten bemängelt, dass Ethereum zu stark auf externe Lösungen (Layer 2) setzt. Fusaka stärkt nun auch wieder die Basis-Ebene des Netzwerks und macht es insgesamt widerstandsfähiger.
