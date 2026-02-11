Der jüngste Rückgang von über 60 Prozent trifft ETF-Investoren von Ethereum hart. Doch der große Abverkauf bleibt raus.

Ethereum-ETF-Anleger tief im Minus: Werden sie durchhalten?

Ethereum notiert bei rund 2.000 US-Dollar, weit unter dem Einstand vieler ETF-Käufer. Der jüngste Rückgang führte zeitweise zu einer Korrektur von über 60 Prozent. Das entspricht in etwa dem Einbruch vom April 2025. Der Durchschnittskaufpreis liegt bei rund 3.600 US-Dollar.

Ethereum ETF holders are sitting in a worse position than their Bitcoin ETF brethren. The current ETH price of $2,000 is way below their average cost basis of ETF holders at about ~$3,500. It's a painful proposition. But its one that Eth ETF holders have experienced already. pic.twitter.com/tqIXlqNNH5 — James Seyffart (@JSeyff) February 10, 2026

Trotz dieser deutlichen Buchverluste ist bislang keine massive Kapitulation zu beobachten, bemerkt Bloomberg-Experte James Seyffart auf X. Die Nettozuflüsse in Ethereum ETFs sind zwar von rund 15 Milliarden US-Dollar auf unter 12 Milliarden US-Dollar gesunken, doch bleiben im historischen Vergleich moderat.

Die Entwicklung der Ethereum ETFs verläuft wechselhaft. Nach einem starken Start in 2025 mit milliardenschweren Zuflüssen ist die anfängliche Euphorie deutlich abgeflaut. Nachdem Ethereum im vergangenen Jahr noch in Richtung 5.000 US-Dollar tendierte, befindet sich der ETH-Kurs inzwischen knapp unterhalb der Marke von 2.000 US-Dollar.

Trotz der aktuellen Kursschwäche hat Ethereum zuletzt wichtige Fortschritte erzielt. Mit dem erfolgreichen Pectra-Upgrade wurde das Netzwerk effizienter und benutzerfreundlicher, während Transaktionen über Layer-2-Lösungen inzwischen nahezu kostenfrei möglich sind.

Zudem baut Ethereum seine Rolle als Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte weiter aus. Große Finanzakteure wie BlackRock nutzen das Netzwerk zunehmend für die Abbildung realer Assets. Dass rund 30 Prozent aller Ether im Staking gebunden sind, spricht zusätzlich für das langfristige Vertrauen in das System, unabhängig von kurzfristigen ETF-Turbulenzen.

