- Mehrere Anträge für börsengehandelte Solana ETFs mit Staking könnten in den USA bis Mitte Oktober genehmigt werden, so der ETF-Analyst Nate Geraci nach neuen behördlichen Einreichungen.
- “Ich gehe davon aus, dass diese innerhalb der nächsten zwei Wochen genehmigt werden”, sagte Geraci, der Präsident von NovaDius Wealth Management, in einem X-Post am Freitag.
- Geraci merkte an, dass die Vermögensverwalter Franklin Templeton, Fidelity Investments, CoinShares, Bitwise Asset Management, Grayscale Investments, VanEck und Canary Capital alle geänderte S-1 Dokumente für den Spot Solana ETF bei der SEC eingereicht haben.
- Dies geschieht etwas mehr als zwei Monate nach dem Debüt des REX-Osprey Solana Staking ETF an der Cboe BZX Exchange, der am Starttag ein Handelsvolumen von 33 Millionen US-Dollar und Zuflüsse in Höhe von 12 Millionen US-Dollar verzeichnete. Während dieser eine fund-of-funds-ähnliche, indirekte Lösung bietet, sollen die neuen Anlageprodukte SOL direkt abbilden.
- Geraci deutete an, dass der nächste Monat für den Krypto-Markt von großer Bedeutung sein könnte, und verwies dabei auf jüngste Ereignisse wie den ersten Antrag für einen Hyperliquid-ETF und die Genehmigung allgemeiner Zulassungsstandards für Krypto-ETFs durch die SEC. “Macht euch bereit für Oktober”, sagte Geraci.
- Am Freitag wies der Chief Investment Officer von Bitwise Invest, Hunter Horsley, in einem X-Post darauf hin, dass der europäische Bitwise Solana Staking ETP in den letzten fünf Handelstagen Zuflüsse in Höhe von 60 Millionen US-Dollar verzeichnete. “Solana ist in den Köpfen der Menschen”, schlussfolgerte Horsley.
- Einige Analysten erwarten unter anderem aufgrund der ETF-Dynamik sowie den neuen SOL-Treasury-Unternehmen derzeit eine Jahresendrallye bei Solana.
Empfohlenes Video
Top 3 unterschätzte Altcoins 2025 – noch vor dem Hype einsteigen?
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren