In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana ETFs zum Jahresende Milliarden in den Markt spülen könnten
- Weshalb Treasury-Unternehmen wie Forward Industries als "Strategy von Solana“ auftreten
- Welche Upgrades die Blockchain schneller und stabiler machen sollen
Solana hat in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen dominiert – und das nicht ohne Grund. Während der Kurs nach einem durchwachsenen Sommer wieder deutlich anzieht, fließen Milliarden in neue Treasury-Strukturen, die ersten Spot-ETF-Anträge stehen kurz vor der Genehmigung und technologische Upgrades wie Firedancer und Alpenglow versprechen zum Jahresende einen Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit und Stabilität. Institutionelle Investoren, Ökosystem-Entwicklungen und makroökonomischer Rückenwind verstärken das bullishe Narrativ. Viele Krypto-Analysten erwarten eine baldige Kursexplosion. Was aktuell dafür spricht.
