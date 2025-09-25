App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.01 T $
Bitcoin-Kurs112,019.00 $-0.38%
Ethereum-Kurs4,031.82 $-3.34%
XRP-Kurs2.85 $-0.82%
Cardano-Kurs0.792039 $-2.67%
Solana-Kurs205.15 $-2.45%
Dogecoin-Kurs0.234444 $-1.97%
BNB-Kurs996.16 $-2.29%
Polkadot-Kurs3.92 $-2.67%
IOTA-Kurs0.166076 $-3.32%
Official Trump-Kurs7.60 $-1.24%
TRON-Kurs0.334849 $-0.86%
Stellar-Kurs0.362181 $-1.60%

Milliardeninvestments, ETF-Hoffnung, Upgrades Solana vor der Kursexplosion? Was für eine starke Jahresendrallye spricht

Milliardenkäufe, ein sicherer Spot ETF und Upgrades auf Web2-Niveau: Für Solana könnte das Jahresende eine starke Rallye mit sich bringen.

Giacomo Maihofer
Teilen
Solana-Kurs205.15 $-2.45 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Solana-Münze ruht elegant auf einem farbenfrohen Hintergrund, der mit bunten Platinenmustern verziert ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Immer mehr institutionelle Investoren zeigen ein Interesse an Solana (SOL)

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana ETFs zum Jahresende Milliarden in den Markt spülen könnten
  • Weshalb Treasury-Unternehmen wie Forward Industries als "Strategy von Solana“ auftreten
  • Welche Upgrades die Blockchain schneller und stabiler machen sollen

Solana hat in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen dominiert – und das nicht ohne Grund. Während der Kurs nach einem durchwachsenen Sommer wieder deutlich anzieht, fließen Milliarden in neue Treasury-Strukturen, die ersten Spot-ETF-Anträge stehen kurz vor der Genehmigung und technologische Upgrades wie Firedancer und Alpenglow versprechen zum Jahresende einen Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit und Stabilität. Institutionelle Investoren, Ökosystem-Entwicklungen und makroökonomischer Rückenwind verstärken das bullishe Narrativ. Viele Krypto-Analysten erwarten eine baldige Kursexplosion. Was aktuell dafür spricht.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme von Ethereum-Münzen mit einer roten, rückläufigen Finanzkurve im unscharfen Hintergrund verdeutlicht die volatilen Marktbewegungen von Ethereum.
KursanalyseEthereum-Kurs: Ist der Abwärtstrend bereits beendet?
Eine physische IOTA-Kryptowährungsmünze wird vor einem unscharfen digitalen Finanzdiagramm mit bunten Grafiklinien gezeigt, das die dynamische Welt des IOTA-Handels hervorhebt.
Dominik Schiener gibt AusblickIOTA nach Neustart in “einer eigenen Kategorie”
Ein goldener Bitcoin-Token ruht auf zwei gestapelten Kreditkarten und verdeutlicht die Überschneidung von Bitcoin und traditionellen Finanzsystemen.
Bitcoin als Sicherheit nutzenNie mehr verkaufen: Mit Bitcoin-Krediten die Steuer umgehen?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Flare
0.025886 $
5.36%
MYX Finance
9.72 $
5.21%
Bitget Token
5.30 $
1.84%
OKB
181.88 $
1.49%
Figure Heloc
0.999857 $
0.30%
sUSDS
1.07 $
0.20%
Immutable
0.744593 $
0.11%
Dai
0.998870 $
0.04%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.03%
USDtb
1.00 $
0.03%
Story
9.97 $
-21.96%
Pump.fun
0.005221 $
-10.40%
Aster
2.10 $
-9.79%
Avalanche
30.80 $
-9.71%
Mantle
1.63 $
-8.94%
Cronos
0.191995 $
-7.25%
MemeCore
2.24 $
-5.06%
NEAR Protocol
2.87 $
-4.68%
Sky
0.065378 $
-4.59%
Pi Network
0.273131 $
-4.55%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren