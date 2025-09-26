- Eric Trump, Sohn von US-Präsident Donald Trump, hat sich erneut zur Rolle von Stablecoins im internationalen Finanzsystem geäußert.
- In einem Interview mit der New York Post erklärte er, dass “Stablecoins den US-Dollar retten werden”.
- Dabei verwies er insbesondere auf USD1, die digitale Währung des Trump-nahen Krypto-Projekts World Liberty Financial (WLFI).
- Das Projekt steht seit seiner Ankündigung Ende März unter starker politischer Beobachtung. Bereits kurz nach Bekanntwerden hatten mehrere Experten vor einem möglichen Interessenkonflikt gewarnt.
- Auch im US-Kongress löste das Projekt Kritik aus. Maxine Waters, ranghöchstes Mitglied des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, äußerte im April den Verdacht, Trump wolle den US-Dollar im Staatsapparat durch seinen eigenen Stablecoin ersetzen.
- “Trump will wahrscheinlich, dass die gesamte Regierung Stablecoins nutzt – von Sozialleistungen bis hin zu Steuerzahlungen. Und welchen Coin würde er nehmen? Seinen eigene, natürlich”, so Waters.
- Fünf demokratische Senatoren wiesen in einem Schreiben Ende März auf “beispiellose Risiken für das Finanzsystem” hin, sollte ein amtierender Präsident direkt von einer digitalen Währung profitieren.
- Die Kritik verstärkte sich, nachdem Präsident Trump am 18. Juli den sogenannten GENIUS Act unterzeichnet hatte, der die Regulierung von Stablecoins in den USA voranbringt.
- Mit dem jüngsten Börsenstart des WLFI-Token des DeFi-Projekts World Liberty Financial stieg das Trumpsche Krypto-Vermögen Anfang September auf über fünf Milliarden US-Dollar an.
- Wie genau WLFI funktioniert – und ob der Token Potenzial hat, lest ihr hier: World Liberty Financial (WLFI) kaufen: Lohnt sich der neue “Trump Coin”?
