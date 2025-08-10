App herunterladen
Nach ETH-Kursrallye Eric Trump: “Hört auf, gegen Bitcoin und Ethereum zu wetten”

Der zweitälteste Trump-Sohn rät seinen Followern dringend davon ab, BTC und ETH zu shorten. Sonst “werdet ihr überrollt”. Spricht er seine Warnung zu Recht aus?

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs118,750.00 $-2.37 %
Ein Mann im Anzug spricht auf der Bühne vor einem großen Bitcoin-Konferenzschild in ein Mikrofon.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eric Trump gilt als bekennender Bitcoin- und Krypto-Fan
  • Schon auf der Bitcoin-Konferenz im Mai teilte Eric Trump seine optimistische Überzeugung, dass “0,1 BTC ein Vermögen wert sein werden”. Nachdem Ethereum die 4.000 US-Dollarmarke knacken konnte, richtet er sich nun direkt an seine X-Follower.
  • “Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, zu sehen, wie die ETH-Shorts heute untergehen”, schreibt der zweitälteste Trump-Spross genüsslich. Zuvor verzeichnete Ethereum eine Liquidierung von 105 Millionen US-Dollar in Short-Positionen.
  • Mit den beiden größten Kryptowährungen sollte man sich daher besser nicht anlegen, meint der US-Unternehmer. Und warnt sein Publikum eindringlich: “Hört auf, gegen Bitcoin und Ethereum zu wetten – ihr werdet überrollt.”
  • Auch andere Krypto-Brancheninsider drückten sich zuletzt äußerst bullish aus. BitMine-CEO Tom Lee ist überzeugt, dass Ethereum gerade seinen “Bitcoin-Moment von 2017” erlebt und der ETH-Kurs auf bis zu 16.000 US-Dollar steigen könnte.
  • Geht es nach der durchschnittlichen Monatsrendite, müssen Krypto-Investoren im kommenden Monat aber nochmal mit einem Kursrücksetzer rechnen. Bitcoin verlor in den vergangenen 12 Jahren im September 3,8 Prozent, während Ether 6,4 Prozent einbüßte.
  • Umso bullisher könnten der Oktober und der November werden. Es sind die beiden stärksten Bitcoin-Monate, in welchen der BTC-Kurs durchschnittlich 22 respektive 46 Prozent zulegen konnte.
  • Laut der ambitionierten Prognose von Eric Trump könnte ein Bitcoin-Kurs von 170.000 US-Dollar bis Ende 2026 durchaus realistisch sein. Krypto-Milliardär Arthur Hayes hält sogar 1 Million pro Bitcoin noch in diesem Zyklus für machbar.
  • Eric Trump wirkt bei diversen Krypto-Unternehmungen im Hintergrund mit. Jüngst half er bei der Gründung von American Bitcoin, einer neuen Treasury-Firma, die frei nach dem Vorbild von Michael Saylor eine maximale Anzahl an BTC für ihre Reserve erwerben will.
