Ethereum nur Platz 47 

BTC unter Druck: Diese Werte verdrängen Bitcoin aus den Top-10

Der Bitcoin-Kurs unter Druck: Mit 1,651 Billionen US-Dollar fällt die Kryptowährung aus den Top-10 der weltgrößten Assets. Welche Werte jetzt an BTC vorbeiziehen.

Bitcoin-Kurs82,585.00 $-6.48 %
Beitragsbild: shutterstock

Beitragsbild: shutterstock

 | Bitcoin ist nicht mehr Teil der Liste, aber auch eine Aktie ist kein Teil der Top-10
  • Parallel zum laufenden Abverkauf am Krypto-Markt rutscht Bitcoin auch im Vergleich mit den Top-Vermögenswerten ab. Laut CompaniesMarketCap ist das digitale Gold nicht länger in den Top-10 vertreten.
  • Denn: Bitcoins Bewertung liegt aktuell bei 1,651 Billionen US-Dollar. Mit 1,663 Billionen US-Dollar sichert sich der Ölkonzern Saudi Aramco das Feld.
  • Halbleiterhersteller TSMC hat Bitcoin in den vergangenen Monaten ebenfalls überholt. Auch Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Apple und Alphabet (Google) sind wertvoller als BTC.
  • Auf dem Podium thronen Gold (36,182 Billionen USD), Silber (6,140 Billionen USD) und das wertvollste Unternehmen: Nvidia (4,687 Billionen USD).

  • Ethereum rutscht in der Liste ebenfalls nach unten. Die zweitgrößte Kryptowährung schafft es im Vergleich mit anderen Assets nur auf Platz 47. Der nächste Konkurrent ist die Agricultural Bank of China.
  • Grund für den Abverkauf sind laut Marktanalysten zunehmende Spannungen im Nahen Osten. Medienberichten zufolge prüft Ex-Präsident Trump militärische Optionen im Iran-Konflikt. Diese Entwicklungen führten zu einem breiten Ausverkauf von Risiko-Assets, darunter auch Bitcoin und Ethereum.
Das könnte dich auch interessieren