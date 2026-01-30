Der Bitcoin-Kurs unter Druck: Mit 1,651 Billionen US-Dollar fällt die Kryptowährung aus den Top-10 der weltgrößten Assets. Welche Werte jetzt an BTC vorbeiziehen.

BTC unter Druck: Diese Werte verdrängen Bitcoin aus den Top-10

BTC unter Druck: Diese Werte verdrängen Bitcoin aus den Top-10

Parallel zum laufenden Abverkauf am Krypto-Markt rutscht Bitcoin auch im Vergleich mit den Top-Vermögenswerten ab. Laut CompaniesMarketCap ist das digitale Gold nicht länger in den Top-10 vertreten.

BREAKING: Bitcoin falls out of the top 10 largest assets by market cap



Down -6.7% YTD — one of the worst performing trillion-dollar assets in the world pic.twitter.com/MUNvb8INUI — BR (@somanyfigs) January 30, 2026

Denn: Bitcoins Bewertung liegt aktuell bei 1,651 Billionen US-Dollar. Mit 1,663 Billionen US-Dollar sichert sich der Ölkonzern Saudi Aramco das Feld.

Halbleiterhersteller TSMC hat Bitcoin in den vergangenen Monaten ebenfalls überholt. Auch Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Apple und Alphabet (Google) sind wertvoller als BTC.

Auf dem Podium thronen Gold (36,182 Billionen USD), Silber (6,140 Billionen USD) und das wertvollste Unternehmen: Nvidia (4,687 Billionen USD).

Du willst nicht nur den Abverkauf bei Bitcoin nutzen, um jetzt günstig einzusteigen – sondern auch in Gold und Silber investieren? Auf der Investmentplattform von Bitpanda kannst du tokenisierte Edelmetalle sicher und seriös kaufen.

Ethereum rutscht in der Liste ebenfalls nach unten. Die zweitgrößte Kryptowährung schafft es im Vergleich mit anderen Assets nur auf Platz 47. Der nächste Konkurrent ist die Agricultural Bank of China.

Grund für den Abverkauf sind laut Marktanalysten zunehmende Spannungen im Nahen Osten. Medienberichten zufolge prüft Ex-Präsident Trump militärische Optionen im Iran-Konflikt. Diese Entwicklungen führten zu einem breiten Ausverkauf von Risiko-Assets, darunter auch Bitcoin und Ethereum.

Empfohlenes Video Deshalb wird 2026 ein "schwieriges Jahr für Bitcoin" – Bitcoin2Go

Quelle

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden